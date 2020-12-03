ТОП-3 рецепта масок для обличчя з кореня імбиру

Ти напевно чула, що імбир сприяє схудненню і зміцнює імунітет. Та мало хто знає, що у цього дивовижного продукту є ще маса корисних властивостей, серед яких і омолодження, і очищення шкіри. Тому імбир може стати ідеальною складовою масочки для обличчя, особливо якщо додати до нього кілька інгредієнтів, що підсилюють його властивості.

Маски з імбиру сміливо можна включати до списку улюблених засобів з догляду за шкірою обличчя. По-перше, вони легкі у приготуванні, а по-друге – виконують безліч корисних функцій:

– Позбавляють від подразнення, висипу та вугрів

– Вирівнюють тон шкіри

– Повністю позбавляють від дрібних зморшок і зменшують глибокі

-Підвищують пружність і еластичність шкіри

– Зволожують і живлять шкіру.

Величезна перевага таких масок в їх універсальності: вони підходять для будь-якого типу шкіри. Тому ми підібрали для тебе ТОП-3 найдієвіших рецепти маски для обличчя з коренем імбиру, які можна легко приготувати в домашніх умовах.

Йогурт + імбир

Натри корінь імбиру на дрібній тертці і змішай з 1 ст. л. апельсинового соку, 1 ст. л. натурального йогурту і 1 ст. л. меду, ретельно перемішай всі інгредієнти і нанеси тонким шаром на обличчя. Через 15-20 хвилин змий масочку теплою водою і промокни м’яким рушником.

Біла глина + імбир

В аптеках можна купити рідкий екстракт імбиру, і для цієї маски тобі знадобиться саме він. 1ч. л. екстракту змішай з 2.ст. л. білої косметичної глини, 1.ч. л. зеленого чаю і 1.ч. л. відвару ромашки. Нанеси маску на обличчя і залиш до повного висихання. Потім змий теплою водою, промокни рушником і тонким шаром нанеси на шкіру зволожувальний крем. Така масочка позбавить тебе висипань і заспокоїть усі подразнення.

Гранат + імбир

Взимку така маска просто незамінна, адже вона насичує шкіру необхідними вітамінами і мікроелементами. Тертий корінь імбиру змішай із гранатовим соком і перетри до стану густої сметани. Нанеси тонким шаром на обличчя і залиш на 15-20 хвилин. Потім змий теплою водою або слабо завареним зеленим чаєм.

Не бійся експериментувати і придумувати власні масочки. Не забувай орієнтуватися на корисні властивості тих чи інших продуктів, і ти точно досягнеш бажаного результату!

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