Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня 2020 для всіх знаків зодіаку

Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Не все втрачено, й життя не закінчено, поки в тебе є хороша історія і друг, якому її можна розповісти. Гороскоп на тиждень для Овнів обіцяє знайомство з людиною, яка переверне твоє життя – в хорошому сенсі. Просто будь готова відкритися!

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Рухайся не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Для знаку Телець гороскоп на тиждень прогнозує високу результативність, але за однієї умови. Ти повинна не просто працювати «на автоматі», а любити те, що ти робиш!

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не буває безвихідних ситуації. Бувають ситуації, вихід із яких тебе не влаштовує. Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня для Близнюків попереджає: ні в якому разі не опускай руки. Вихід завжди є, головне – помітити його, а не виламувати закриті двері!

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Ніщо так не мотивує, як власні досягнення. Не забувай хвалити себе навіть за невеликі успіхи. Не займайся самобичуванням. Якщо помічаєш таке за собою, переключись на саморозвиток. Це корисніше.

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня для знаку Лев говорить: Всесвіт має значення лише тоді, коли поруч люди, яких ми любимо. Дай близьким зрозуміти, наскільки вони важливі та цінні для тебе. Часом через велику кількість роботи і побутових справ, ми просто забуваємо про тих, хто завжди підтримує нас і підштовхує до нових звершень.

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня для знаку Діва попереджає: ніколи не пізно – вибачитися, змінитися, пробачити, полюбити. Якщо ти не хочеш втратити людину, не бійся розповісти про свої почуття, не бійся відкритися і піти на компроміс. Це покаже твою силу, внутрішній стрижень і бажання зберегти добрі стосунки.

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тільки нещасні вірять у владу долі. Щасливі світу цього приписують собі всі успіхи, яких вони досягають. Гороскоп на тиждень для Терезів обіцяє небачений кар’єрний зліт! Але дивись, не втрать все через надмірну гординю.

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Вдосконалюватися – значить змінюватися, бути досконалим – означає змінюватися часто. Для знаку Скорпіон гороскоп на тиждень прогнозує велику любов і кар’єрні успіхи. Це круто! Але доведеться докласти надзусиль, щоб утримати життєвий баланс.

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Час від часу корисно зупинитися і нічого не робити. Це дає можливість подумати, заряджає наші тіла та розум новою енергією. Для знаку Стрілець гороскоп на тиждень прогнозує повне перезавантаження і релакс. Готуйся відпочити від роботи!

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня тебе чекає багато справ з розряду «не відкладай на завтра». Але не переживай! До кінця тижня проблеми відійдуть на другий план. Обов’язково проведи час з друзями.

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Тебе чекають позитивні події – і в роботі, і в амурних справах. Мрієш про роман із симпатичним колегою? Можливо, і ти йому подобаєшся. Зроби перший крок! Давно хотіла підвищення зарплатні? Сміливо стукай в кабінет начальника!

Гороскоп на тиждень з 30 листопада по 6 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Сім’я завжди повинна бути на першому місці. Цього тижня ти зіткнешся з ситуаціями, в яких складно стримати емоції і не наговорити зайвого. Як тільки відчуєш, що між тобою і близькими назріває конфлікт, відступи. Правота не принесе радості, а відносини зіпсуються.

Фото: istockphoto