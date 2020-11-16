Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Овен (21 березня – 20 квітня)

Не все втрачено, й життя не закінчено, поки в тебе є хороша історія і друг, якому її можна розповісти. Гороскоп на тиждень для Овнів обіцяє знайомство з людиною, яка переверне твоє життя – в хорошому сенсі. Просто будь готова відкритися!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Телець (21 квітня – 21 травня)

Рухайся не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Для знаку Телець гороскоп на тиждень прогнозує високу результативність, але за однієї умови. Ти повинна не просто працювати «на автоматі», а любити те, що ти робиш!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не буває безвихідних ситуації. Бувають ситуації, вихід із яких тебе не влаштовує. Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада для Близнюків попереджає: ні в якому разі не опускай руки. Вихід завжди є, головне – помітити його, а не виламувати закриті двері!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Рак (22 червня – 22 липня)

Не буває невдач – тільки досвід і твої реакції. Повір, це не просто слова. Невдача – не кінець світу, а шанс переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися в боротьбу. Успіх вже поруч!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Лев (23 липня – 22 серпня)

Натхнення приходить від щоденної роботи. Перевірено! Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами. Керівництво обов’язково оцінить твоє завзяття до роботи!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Вперед! Досить відкладати на потім. Всі критики та недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Мрії – це голоси наших можливостей. Якщо по-справжньому чогось хочеш, шукай те, що допоможе тобі цього досягти. Не дарма кажуть, захочеш – знайдеш можливість, не захочеш – знайдеш сотні відмовок.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Не так важливо, як повільно ти просувається, головне, що ти не зупиняєшся. Успіх не звалиться з неба. Ти не отримаєш все й відразу. Але старанність і цілеспрямованість обов’язково приведе тебе до мети.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада для знаку Козеріг каже: поки ти не здаєшся, ти сильніше своєї долі. Найуспішніші люди – воїни, які вистояли перед життєвими випробуваннями, оговталися після численних невдач і продовжили боротьбу. Тільки так відчувається смак успіху. Тільки так він цінується.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада для знаку Водолій говорить: немає ціни тим, хто любить нас такими, якими ми є. У кожному з нас є світла і темна сторона. І мати поруч людей, які бачили і прийняли їх обидві, велика удача. Не забувай нагадувати близьким, як ти їх цінуєш і боїшся втратити. Це завжди приємно чути.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 листопада для знаку Риби попереджає: майбутнє приходить, коли відпускаєш минуле. Позбудься натиску вже зроблених помилок, витягни з них уроки і зрозумій, як діяти, щоб досягти цілей. Пам’ятай, що минуле тягне тебе вниз. Тільки звільнившись від нього, ти зможеш злетіти!

Фото: istockphoto