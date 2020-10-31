Зірковий кухар поділився рецептом першої страви для дорослих і дітей

Головний атрибут Гелловіну – гарбуз! Раптом вам набридло вирізати очі й ніс у голові Джека чи шкода робити з нього забавку, ось вам порада, як можна використати гарбуз розумно. Приготуйте з нього поживний, легкий, а, головне, смачний крем-суп від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Як це зробити, він розповів за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал)

– Все дуже просто. Шматочки гарбуза запікаєте в духовці. Приблизно хвилин 40, до повної готовності, – каже кухар. – Дістаєте гарбуз з духовки, берете блендер і вершки, ті, що наливаються. Перебиваєте їх разом. У суміш додаєте грамів 20 імбиру. Все! Це найкращий швидкий поживний суп, який ви лише можете собі уявити. Соліть та перчіть першу страву за бажанням. Такий суп можна їсти і гарячим, і холодним, але найкраще, звісно, смакує теплим.

А ще це справжня вітамінна бомба! Тут є вітаміни А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний – Т. Гарбуз дуже корисний для кишкового тракту, він також допомагає зняти набряки, бо виводить зайву вологу з організму. Корисний для імунітету, нормалізує нервову систему, а ще легко засвоюється організмом дітей та дорослих.

До речі, минулого року Євген Клопотенко в шоу «Діти проти зірок» показував свій кулінарний талант. Цього разу він продемонструє зовсім інші вміння. Які – дивіться в шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

Фото – @klopotenko

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