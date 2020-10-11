Лімончелло: рецепт лимонного лікеру від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Лімончелло – ідеальний напій для вечірніх посиденьок із друзями. Цей лимонний лікер має неймовірний смак – свіжий, п’янкий, з кисло-солодкими нотками. Ммм, слинки течуть при одній лише думці про нього…
Хочеш дізнатися, як приготувати лімончелло в домашніх умовах? Тоді наш матеріал тобі в цьому стане в нагоді! Ми розпитали нову ведучу «Ревізора» Юлію Панкову про її кулінарні секрети, й вона з радістю поділилася з нами улюбленим рецептом приготування лімончелло:
– Колись у кулінарній школі в Тоскані наш учитель Жанлукка розкрив секрет приготування ароматного, свіжого, смачного італійського лімончелло. Тоді я привезла собі лимони, а вам – рецепт!
Пиріг з полуницею: найсмачніший рецепт від ведучої «Ревізор» Юлії Панкової
Лімончелло: інгредієнти для приготування
• 8 лимонів середнього розміру
• 1 л чистого алкоголю 90-100%
• 1 л води
• 800 гр цукру
Готуємо гаспачо швидко та смачно! Рецепт від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Готуємо лімончелло покроково:
1. Знімаємо цедру з лимонів! Потрібна тільки жовта частина – це важливо, тому що біла даватиме гіркий присмак.
2. Додаємо цедру в алкоголь, використовуючи посудину з щільно закритою кришкою. Залишаємо на 2 тижні.
3. Через 2 тижні робимо цукровий сироп. У киплячу воду засипаємо цукор (нехай булькає хвилин 10). Охолоджуємо сироп, після чого змішуємо з цедрою та алкоголем.
4. Проціджуємо все та розливаємо по пляшках. Лімончелло готовий!
Смачного!
Читай також:
Паелья з морепродуктами: покроковий рецепт приготування від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової
Шоколадний торт «Захер»: рецепт найсмачнішого десертика від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової