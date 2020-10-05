Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Овен каже: якщо тобі не подобається місце, де ти знаходишся, поміняй його, ти ж не дерево. Ця порада стосується різних сфер життя. Не відчуваєш себе добре поруч із партнером? Подумай, того чи ту людину ти вибрала. Дратує робота? Не варто над собою знущатися, вирушай на пошуки нового місця. Все вдасться!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Телець говорить: доля вирішує, кому прийти в твоє життя, а серце – кому в ньому залишитися. Довіряй внутрішньму голосу, він підкаже правильний шлях, правильні кроки назустріч щастю. Зірки радять прислухатися до інстинктів і почуттів, а не до тверезого розрахунку.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Близнюки попереджає: все потрібно робити вчасно – вчора було рано, завтра буде пізно. І це не пусті слова! Нехай ця порада стане твоєю дороговказною зіркою. Дій тут і зараз, не чекай підказок і стусанів. Ніхто не зробить тебе щасливим і успішним. Це тільки в твоїх руках!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Рак каже: серця, як квіти – їх неможливо відкрити силою, вони повинні розкритися самі. Не варто шукати в кожній людині свою другу половину. Насильно милим не будеш, як то кажуть. Кохання прийде, коли його зовсім не чекаєш. Відпусти і дай йому час тебе помітити!

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Лев говорить: Всесвіт має значення лише тоді, коли поруч люди, яких ми любимо. Дай близьким зрозуміти, наскільки вони важливі та цінні для тебе. Часом через велику кількість роботи і побутових справ, ми просто забуваємо про тих, хто завжди підтримує нас і підштовхує до нових звершень.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Діва попереджає: ніколи не пізно – вибачитися, змінитися, пробачити, полюбити. Якщо ти не хочеш втратити людину, не бійся розповісти про свої почуття, не бійся відкритися і піти на компроміс. Це покаже твою силу, внутрішній стрижень і бажання зберегти добрі стосунки.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Терези каже: не має значення, в якому світі ти живеш, важливо, який світ живе в тобі. Перестань засуджувати оточуючих, шукати чужі помилки, скаржитися на життєві перешкоди. Займися собою. Наповни себе змістом. Удосконалюйся. Це принесе тобі набагато більше користі, ніж ти собі уявляєш.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Скорпіон говорить: завжди пам’ятай, хто був з тобою у важкі часи. Цінуй людей, які підтримують тебе, які завжди готові підставити тобі плече, які готові на все, щоб ти був щасливий. Мати таку опору в житті – неймовірний подарунок від Всесвіту. Не втрать його! І будь вдячним.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Козеріг каже: поки ти не здаєшся, ти сильніше своєї долі. Найуспішніші люди – воїни, які вистояли перед життєвими випробуваннями, оговталися після численних невдач і продовжили боротьбу. Тільки так відчувається смак успіху. Тільки так він цінується.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Водолій говорить: немає ціни тим, хто любить нас такими, якими ми є. У кожному з нас є світла і темна сторона. І мати поруч людей, які бачили і прийняли їх обидві, велика удача. Не забувай нагадувати близьким, як ти їх цінуєш і боїшся втратити. Це завжди приємно чути.

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 жовтня для знаку Риби попереджає: майбутнє приходить, коли відпускаєш минуле. Позбудься натиску вже зроблених помилок, витягни з них уроки і зрозумій, як діяти, щоб досягти цілей. Пам’ятай, що минуле тягне тебе вниз. Тільки звільнившись від нього, ти зможеш злетіти!

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