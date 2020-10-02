ДИВО-ЯЙЦЕ: Що таке б’юті-блендер, і як ним користуватися?
Про що ти думаєш насамперед, коли чуєш слово «блендер»? Напевно, про кухонний прилад, що подрібнює продукти та збиває муси! Та сьогодні ми хочемо тобі розповісти про дещо інший різновид «блендерів» – тих, які використовуються для рівномірного нанесення макіяжу і виглядають як… м’яке поролонове яйце!
Beauty Blender – це спеціальний спонж для нанесення тонального засобу. У народі відомий як «рожеве яєчко» (власне, він так і виглядає), а офіційно його опис буде звучати якось так: «спеціальний каплеподібний спонж з м’якою текстурою яскраво-рожевого кольору, без латексу, гіпоалергенний і без запаху». Придумала його американський візажист Реа Енн Сільва, яка неодноразово в роботі стикається з проблемою тоналки, що нерівно «лягає», і наслідками подібного дефекту макіяжу. Реа – професійний гример, і вона точно знає, як важливо правильно розподілити засіб на шкірі! Пальцями, пензлем або навіть пласким спонжем це зробити вдається не завжди. Тому Реа і створила каплеподібний б’юті-блендер, який за рахунок своєї незвичайної форми дозволяє повністю вкрити тональним засобом навіть такі важкодоступні ділянки шкіри як смужка під носом, повіки, ямочка на підборідді тощо.
Б’юті-блендер на дотик м’який, схожий на оксамит або замшу. Він гіпоалергенний, не містить у своєму складі латексу, тому й абсолютно безпечний. Проводити по обличчю цим «косметичним яйцем» приємно: б’юті-блендер не натирає й не викликає подразнення, і при цьому тонким рівним шаром дозовано розподіляє тональний засіб по шкірі.
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Перед використанням б’юті-блендер необхідно намочити в теплій воді, а потім віджати в руці. Оригінальний спонж збільшиться при цьому майже вдвічі! Від того, наскільки сильно ти його відіжмеш, залежатиме щільність нанесення засобу: що мокрішим буде «яйце», то щільнішим вийде покриття!
На вологий б’юті-блендер нанеси необхідний засіб для макіяжу та легкими рухами проведи спонжем по шкірі. Унікальний матеріал відмінно вбирає тональний засіб, і при нанесенні допоможе тобі розподілити його по шкірі рівномірним тонким шаром.
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Таким чином, тобі не доведеться вкривати шкіру тональним засобом у кілька шарів, і ти витратиш значно менше часу на макіяж, ніж зазвичай!
Маленький лайфхак: коли тональний засіб буде повністю нанесений, проведи чистою стороною б’юті-блендера по межі макіяжу і розтушуй його. Так ти уникнеш «ефекту маски»!
При бажанні б’юті-блендер може замінити всі пензлі у косметичці. Ним можна наносити не лише рідкі, а й розсипчасті засоби для макіяжу: рум’яна, пудру та навіть тіні! А якщо ти дещо переборщила з косметикою – теж не проблема, промокни надлишок засобу чистою стороною спонжа.
Що ще важливо: спонж-яйце легко миється! Достатньо після використання обполоснути його водою із шампунем або рідким милои, і б’юті-блендер знову готовий до роботи!
Фото: IStock