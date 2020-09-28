Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Незважаючи на те, що карантин уже трохи слабшає, зірки радять: залишайся вдома! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знаку Овен каже, що тобі варто уникати контактів з людьми і побільше часу проводити на самоті. Тобі необхідно переосмислити погляди на життя і знайти новий вектор розвитку.

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Профілактика захворювань завжди краще, ніж їхнє лікування. Повторюй собі це кожен раз, коли подумуєш піддати себе ризику. Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Телець прогнозує ймовірні проблеми зі здоров’ям. Це можуть бути застуди або просто погане самопочуття. Зірки рекомендують пропити курс вітамінів.

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Схоже, тобі просто необхідний відпочинок. Ти загнала себе рутинною роботою. Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Близнюки каже, що твій професійний успіх залежить від того, скільки сил і бажання ти зможеш вкласти в роботу в другій половині літа. До цього часу ти повинна набратися сил і знайти душевну гармонію.

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Тебе чекає дуже насичений період! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Рак прогнозує декілька перспективних знайомств, які можуть допомогти в просуванні кар’єрними сходами. Будь готова підкорять всіх своїм гострим розумом і чарівною посмішкою!

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Тобі заздритимуть усі, адже фортуна цього тижня стане твоєю найкращою подругою! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Лев обіцяє тільки позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, що не злякай удачу. Нічого хорошого азарт і ризики, пов’язані з фінансами, не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Схоже, в повітрі відчувається кохання! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знаку Діва каже, що тебе чекають багато нових знайомств. Цілком ймовірно, що серед людей, які будуть оточувати тебе цього тижня, ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно завжди каже правду!

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Пора задуматися про зв’язок про стосунки з рідними! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знаку Терези каже, що тобі необхідно налагодити контакти з родиною та близькими друзями. Їм дуже потрібна твоя увага! У спілкуванні з рідними ти зміцниш свої погляди на життя і знайдеш можливість реалізувати задумане.

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Лови момент, поки карантин остаточно не закінчився! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Скорпіон попереджає: щоб досягти успіху влітку, потрібно завершити всі старі справи до кінця весни. Часу залишилося мало, поквапся! Склади список завдань, які ти вже місяцями відкладаєш на потім. І у тебе відкриється нове дихання!

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

У твоєму житті починається нова глава, і увійти в неї ти повинна оновленою. З новими думками, поглядами на життя і планами на майбутнє. А якщо здається, що навколо йде шкереберть, не переймайся. Значить, цей досвід тобі зараз необхідний. Вже через декілька тижнів ти зрозумієш, що все було не дарма.

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Період тебе чекає той ще! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Козеріг говорить: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Ти отримаєш перспективну пропозицію по роботі. Нова посада – нові можливості. І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Щастя близько! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Водолій попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, буде оточувати тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Думай позитивно! Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня для знака Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

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