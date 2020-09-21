Хочете мінімізувати ризики при планування справ? Радимо підглядати у місячний календар сприятливих днів. Що готує нам вересень? Зараз розповімо

Цього місяця можна з легким серцем пояснювати свої невдачі у ділових справах періодом ретроградного Меркурія. Вважається, що в такий час всі починання гальмуються, а для досягання мети варто прикладати більше зусиль. Ретроградний Меркурій триватиме з 14 вересня аж до 3 жовтня. Звичайно, кінець Світу не настане. Але будьте готові, що все може піти не за планом.

Та не впадайте у відчай. Астрологи відзначили сприятливі дні вересня у місячному календарі. У ці дати можна заключати найсміливіші угоди як в діловому, так і в особистому житті.

Сприятливі дні у вересні 2020 – 1, 21, 22, 28 вересня.

Несприятливі дні вересня 2020 – 3, 4, 5, 11, 13 вересня.

Що ж, попереду у всіх лише гарні дні для планування та реалізації задуманого. Успіхів у починаннях! І не забувайте, що поступ у справах прямо залежить не від місячного календаря, а від стратегічного планування.

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