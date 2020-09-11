Корисний сирний кекс: рецепт від учасниці «Супер Топ-моделі по-українськи»

Якщо вам дуже хочеться солодкого, а шоколад з якихось причин їсти не можна, скористайтеся рецептом корисного десерту від Софі Берідзе

Навіть якщо ви не вважаєте себе ласунчиком, зізнайтеся: буває ж, що до нестями хочеться з’їсти шоколадку або тортик? І все б нічого, якщо не згадувати, що в солодощах містяться швидкі вуглеводи. Вони миттєво всмоктуються у кров і загрожують не лише зайвими кілограмами, а й діабетом. Як же задовольнити своє бажання і не нашкодити організму? Все дуже просто: замінити шоколад корисним сирним кексом за рецептом Софі Берідзе – моделі-трансгендера з проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який знімає Новий канал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram sofiberidze 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Головне – готувати його з цільнозернової, рисової або кукурудзяної муки. У їх складі містяться вітаміни груп В, Н і Е, кальцій, марганець, залізо і хром. Іншими словами, десерти з таких видів борошна не зашкодять організму, а, навпаки, принесуть йому користь.

Інгредієнти:

борошно (цільнозернове, рисове або кукурудзяне) – 200-250 г;

кисломолочний сир – 200 г;

вершкове масло – 130 г;

яйця – 3 шт.;

розпушувач – 1,5 ч. ложки;

родзинки, горіхи або цукати – за бажанням.

Спосіб приготування:

Розтопіть масло, додайте до нього яйця та сир. Ретельно перемішайте. Додайте в масу розпушувач і просійте туди ж борошно. За бажанням можете додати родзинки, горіхи або цукати. За консистенцією тісто для кексу має нагадувати густу сметану. Залийте отриману масу у форму й відправте в духовку на годину при температурі 170 градусів.

Ваш корисний десерт готовий! Смачного!

Вже цієї осені ви зможете побачити Софі Берідзе у «Супер Топ-моделі по-українськи» на Новому каналі та дізнатися, вдасться їй повернутися на проект з тріумфом чи доведеться розпрощатися з мрією.