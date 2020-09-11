Корисний сирний кекс: рецепт від учасниці «Супер Топ-моделі по-українськи»
Якщо вам дуже хочеться солодкого, а шоколад з якихось причин їсти не можна, скористайтеся рецептом корисного десерту від Софі Берідзе
Навіть якщо ви не вважаєте себе ласунчиком, зізнайтеся: буває ж, що до нестями хочеться з’їсти шоколадку або тортик? І все б нічого, якщо не згадувати, що в солодощах містяться швидкі вуглеводи. Вони миттєво всмоктуються у кров і загрожують не лише зайвими кілограмами, а й діабетом. Як же задовольнити своє бажання і не нашкодити організму? Все дуже просто: замінити шоколад корисним сирним кексом за рецептом Софі Берідзе – моделі-трансгендера з проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який знімає Новий канал.
Головне – готувати його з цільнозернової, рисової або кукурудзяної муки. У їх складі містяться вітаміни груп В, Н і Е, кальцій, марганець, залізо і хром. Іншими словами, десерти з таких видів борошна не зашкодять організму, а, навпаки, принесуть йому користь.
Інгредієнти:
- борошно (цільнозернове, рисове або кукурудзяне) – 200-250 г;
- кисломолочний сир – 200 г;
- вершкове масло – 130 г;
- яйця – 3 шт.;
- розпушувач – 1,5 ч. ложки;
- родзинки, горіхи або цукати – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Розтопіть масло, додайте до нього яйця та сир. Ретельно перемішайте.
- Додайте в масу розпушувач і просійте туди ж борошно.
- За бажанням можете додати родзинки, горіхи або цукати. За консистенцією тісто для кексу має нагадувати густу сметану.
- Залийте отриману масу у форму й відправте в духовку на годину при температурі 170 градусів.
Ваш корисний десерт готовий! Смачного!
Вже цієї осені ви зможете побачити Софі Берідзе у «Супер Топ-моделі по-українськи» на Новому каналі та дізнатися, вдасться їй повернутися на проект з тріумфом чи доведеться розпрощатися з мрією.