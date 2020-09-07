Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Все, що можна уявити, реально. Пам’ятай про це. І ніколи не опускай руки, навіть якщо всі оточуючі говорять, що твоя ідея провальна. У тебе все вийде, головне – вір в себе!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Ніхто не стає космонавтом випадково. Працюй старанніше, шукай нові нестандартні підходи до вирішення завдань, не зупиняй саморозвиток ні на хвилину. Твої мрії гідні стати реальністю.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Ніщо так не мотивує, як власні досягнення. Не забувай хвалити себе навіть за невеликі успіхи. Не займайся самобичуванням. Якщо помічаєш таке за собою, переключись на саморозвиток. Це корисніше.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Роби що хочеш, не питай. А раптом відмовлять?! Пам’ятай, що далеко не всі можуть розгледіти діамант у тому, що на перший погляд здається простим. Твоя ідея – ніщо, якщо в неї не віриш ти. Дій!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

З друзями спілкуватися приємно, а з ворогами – корисно. Кожен раз, коли суперники ставлять тобі підніжки, ти вчишся знаходити вихід із складних ситуацій, нестандартні рішення проблем. Цінуй цей досвід.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Мрії – це голоси наших можливостей. Якщо по-справжньому чогось хочеш, шукай те, що допоможе тобі цього досягти. Не дарма кажуть, захочеш – знайдеш можливість, не захочеш – знайдеш сотні відмовок.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Не тка важливо, як повільно ти просувається, головне, що ти не зупиняєшся. Успіх не звалиться з неба. Ти не отримаєш все й відразу. Але старанність і цілеспрямованість обов’язково приведе тебе до мети.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Говорячи «так» іншим, переконайся, не говориш «ні» собі. Звичайно, допомагати іншим важливо та потрібно. Але не варто відмовлятися від власного життя, щоб догодити оточуючим. Щасливішою ти від цього не станеш.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Інвестиції в себе – краще, у що ми можемо вкласти свій час, сили та гроші. Тільки той, хто не шкодує ресурсів на саморозвиток, досягає успіху. І в професійному, і в особистому житті. Подумай про це!

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Не сиди, склавши руки. Не заздри іншим, ліниво розвалившись на дивані. Ти здатна на все! Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості.

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Змушуй себе в ті моменти, коли нічого не хочеться. Зазвичай така хандра нападає всього за кілька кроків до перемоги. Тримайся, не опускай руки, продовжуй боротися. І успіх тебе знайде!

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