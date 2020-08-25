Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Овен (21 травня – 20 квітня)

Будьте напоготові, Овни! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку несподівані справи і проблеми. Так, всі твої плани можуть зруйнуватися в один день. Але не переймайся завчасно! З’явилася проблема – не панікуй, сядь і спокійно обміркуй можливі шляхи її вирішення. Не соромся попросити про допомогу. Якщо ти виявиш гнучкість і зможеш впоратися зі своїми емоціями, вийдеш сухим з ​​води.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, спрямуйте всі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами і лояльність начальства. Звичайно ж, це залежить тільки від тебе – «що посієш, те й пожнеш», як то кажуть. Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами і рішення власних завдань (навіть найдрібніших). Повір, твоє завзяття до роботи керівництво оцінить куди більше, ніж бажання допомогти ледачим колегам.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки, будьте уважні! За гороскопом на тиждень, з 24 по 30 серпня у представників цього знаку Зодіаку буде багато можливостей проявити себе перед начальством і другою половинкою, якщо вона є. Ймовірно, тобі довірять серйозне завдання на роботі або ж поставлять на чолі важливого для компанії проекту. Головне – не схибити! Потрібно залишитися на роботі допізна? Внести маленьку правочку о третій годині ночі? Зроби це! Наприкінці тижня ти зрозумієш, що все було не дарма.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, та ви везунчики! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня прогнозує, що будь-яке починання представників цього знаку Зодіаку закінчуватиметься запаморочливим успіхом. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Уперед! Досить відкладати на потім. Всі критики і недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже наприкінці тижня.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Оох, Леви, вам можна тільки позаздрити! За гороскопом на тиждень, з 24 по 30 серпня життя представників цього знакк Зодіаку переповниться романтикою і любовними пригодами. Трапитися може що завгодно! Наприклад, швидкоплинне знайомство в метро переросте в бурхливий роман, або ж колега, з яким ти постійно сварилася, несподівано зізнається у коханні. Але не втрачай голову, наслідки можуть бути неприємними і навіть болючими. Слухай внутрішній голос, він завжди каже правду!

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Кому-кому, а Дівам фортуна буде несамовито посміхатися! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку тільки позитивні події. Успіхи на роботі, довгоочікувана божевільна закоханість (і, найголовніше, взаємна!), фінансове благополуччя! Але будь обережна, не злякайте удачу. Сумнівні авантюри і невиправдані ризики нічого хорошого тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, зверніть увагу на своє здоров’я! За гороскопом на тиждень, з 24 по 30 серпня імунітет представників цього знака Зодіаку буде знижений. Саме час пройти медичне обстеження, яке вже давно відкладаєш «на завтра» – навіть якщо нічого особливо не турбує. Пам’ятай: профілактика завжди краще, ніж лікування. Додай в свій раціон свіжі фрукти і овочі, вітаміни і мінеральні добавки. Бережи нерви і не метушися, тиждень видасться спокійним і продуктивним.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, зверніть увагу на оточуючих! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня прогнозує, що представникам цього знаку Зодіаку потрібно остерігатися надмірної емоційності. Зведіть до мінімуму різкі висловлювання. Сказане на емоціях може надовго зіпсувати стосунки з родичами, друзями і колегами. Вимкни режим «засудження» і ввімкни «співчуття». Не осуджуй людей, а спробуй зрозуміти, що вони відчувають, і чому чинять так чи інакше. Тобі відплатять тією ж монетою.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, тримайтеся! За гороскопом на тиждень, з 24 по 30 серпня представників цього знаку Зодіаку чекають нескінченні конфлікти – як на роботі, так і в побуті. Що вже там, навіть дорогою з дому в офіс (або навпаки) є ризик нарватися на скандал. Але цього можна уникнути! Запам’ятай стару добру мудрість: «Розумніший той, хто перший замовк». Повторюй ці слова, як мантру.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, ви будете нарозхват! Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку насичене подіями життя. Оточуючим буде просто життєво необхідна твоя допомога. Не відмовляй нікому: простягнута в скрутну хвилину рука допомоги навіть найлютішого ворога перетворить на вірного друга.

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії, саме час налагодити особисте життя! За гороскопом на тиждень, з 24 по 30 серпня представники цього знака Зодіаку ходитимуть лезом ножа. Є ризик втратити кохану людину, тому досить цілодобово пропадати на роботі – приділи час своїй половинці. Можна влаштувати романтичне побачення, подарувати букет квітів або приготувати смачну вечерю… Друга половинка оцінить твої старання. Якщо ж ти самотній, саме час вирушити на пошуки кохання. Сайти знайомств – не найгірший варіант!

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, готуйтеся! За гороскопом на тиждень, з 24 по 30 серпня життя представників цього знакк Зодіаку буде насиченим як ніколи. Тебе чекає кілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою і захоплювати гострим розумом! Є ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно вкаже потрібну людину.

Фото: istockphoto