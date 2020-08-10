Що взяти у відпустку, щоб потім не нервувати? Забути щось важливе можна в будь-який момент. Гребінець, туфлі, купальник, зарядка… Це може бути що завгодно! Щоб уникнути конфузів, ми зібрали перелік важливих дрібничок, які на відпочинку створюють комфорт.

Зарядки. Ні, навіть не так. ЗАРЯДКИ! Ти ж не хочеш залишитися без улюбленого смартфона і планшета? Навряд чи хтось із сусідів буде готовий ділитися з тобою своєю зарядкою щодня. Тож перед виїздом обов’язково перевір, чи взяла ти всі необхідні тобі зарядні пристрої!

Лак для нігтів. Звісно, ти підготувалася до відпустки заздалегідь, і зробила яскравий літній манікюр і педикюр. Та підступні морські камінці можуть легко зіпсувати навіть найстійкіше гель-покриття, не кажучи вже про звичайний лак. Тож прихопи з собою лак, яким ти в будь-яку мить зможеш підправити свій манікюр і педикюр.

Стильний головний убір. Щоб не купувати на місці жахливий синтетичший капелюшок із пластиковою трояндою, краще візьми із собою улюблену бандану чи солом’яний капелюшок. Так і сонячнй удар не отримаєш, і фотографії для інстаграму вийдуть стильними.

Зволожуючий крем! Хоч куди б ти їхала догляд за шкірою – це обов’язкова щоденна процедура. Тому крем завжди має бути під рукою, в ідеалі – у маленькій сумочці, яку ти носиш із собою!

Бальзам для губ. Твої губки повинні завжди виглядати чудово, і без постійного зволоження тут не обійтися. Вибирай бальзам з олією алое-вера: вона пом’якшить губи і додасть їм неймовірної ніжності.

Крем для засмаги! Адже ти їдеш не по сонячні опіки? Тож обирай цей засіб особливо ретельно, і упакуй у додатковий целофановий пакетик – у дорозі може трапитися що завгодно, а сліди від багатьох подібних кремів і олій не завжди добре відпираються!

Засіб після засмаги! Він охолоджує і заспокоює шкіру. Вибирай олійку, крем або спрей із пантенолом – навіть якщо ти перестараєшся з перебуванням на сонці, він врятує тебе від неприємних відчуттів.

Сонцезахисні окуляри. Забути їх не просто прикро, а дуже прикро! Ти напевно довго вибирала свої улюблені окуляри, і вибрати нові вже на відпочинку – завдання не з простих! Ну а без окулярів, звісно, не обійтися, тож ми радимо не просто їх взяти, а одягнути в дорогу. Можна як обруч на голову, так ти їх точно не забудеш і не подряпаєш у валізі!

Медикаменти. Аптечка у дорогу може не знадобитися, але якщо виникне форс-мажор, тобі не потрібно буде з темперетурою чи розладом шлунку терміново шукати найближчу аптеку. Тож краще подумати наперед і полегшити собі життя.

Документи. Це маст-хев усіх подорожей. Адже без паспорту навряд вас заселять у апартаменти чи поміняють квитки, якщо захочеш залишитися подовше.

Звісно, добре б прихопити із собою ще ножиці, пилочки і книгу… Але все це ти можеш купити в будь-якому магазині навіть за кордоном. Тож збирай наш ТОП-10 і будь абсолютно спокійною: все важливе у тебе із собою!

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