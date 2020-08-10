Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Овен (21 травня – 20 квітня)

У тебе починається біла смуга! Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Овен каже, що тобі потрібно частіше посміхатися. І ти побачиш, як Всесвіт посміхається тобі у відповідь!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Телець говорить, що пора змінити ставлення до життя! Танцюй і співай, коли і як хочеш. Смійся заливисто, і не дивися на оточуючих. Будь вільною!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Повір у себе і свої сили! За гороскопом на тиждень з 10 по 16 серпня для знака Близнюки, удача ходитиме за тобою по п’ятах. Скористайся цим!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

На тебе чекають великі зміни! Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Рак каже, що зірки приготували для тебе багато сюрпризів. Навчися їх помічати!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Твоя кар’єра піде в гору! Про це свідчить гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Лев. Все, що від тебе вимагається – продовжувати в тому ж дусі. Віддавайся роботі на 100%, і отримаєш нагороду!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Коли здається, що виходу немає, це і є початок. Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Діва каже, що тобі не можна опускати руки. Ще трохи – і ти досягнеш усього, про що мріяла!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сім’я – найважливіше, що є у тебе. Не смій про це забувати. Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Терези радить більше часу приділяти близьким. І ти, і вони цього потребуєте!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

На любовному фронті грядуть вітри змін! За гороскопом на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Скорпіон, ти зустрінеш людину, яка переверне твоє життя з ніг на голову.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Схоже, удача тобі посміхнулася! Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Стрілець говорить, що всі твої починання закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Ціни це!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Мрій! І пам’ятай, що мрії мають властивість збуватися. Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Козеріг каже, що про це ти дізнаєшся сповна найближчим часом.

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Навіть у темряві можна знайти джерело світла. За гороскопом на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Водолій, важкі часи добігають кінця. Готуйся злетіти вгору!

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Будь уважніше! Гороскоп на тиждень з 10 по 16 серпня для знаку Риби каже, що зірки на твоєму боці. Навчися помічати підказки Всесвіту, і ти отримаєш все, що захочеш.

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