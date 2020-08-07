Що робити з органічними відходами? Є лайфхак

Більше 60% відходів сім’ї – це харчові відходи. Організація «Україна без сміття» придумала, як перетворити сміття в квіти і запустила проект «УБС Компост».

Все більше українців починають свідоміше ставитися до екології, сортують сміття і вивозять відходи на пункт збору. Але з харчовими залишками справа йде складніше. Багатьох психологічно відлякує ідея збирати вдома органіку, щоб робити компост. З сьогоднішнього дня це питання можуть вирішити співробітники «Україна без сміття». Вони будуть приймати харчові відходи, а через рік – пропонувати добриво для квітів.

Що потрібно зробити?

Якщо ви хочете допомогти планеті і не бруднити руки, то можна спростити собі життя. Потрібно лише приїхати на NoWaste Recycling Station і отримати чисте гарне відерце на 10 літрів. Наповнити його за якийсь проміжок часу і привезти на цю ж станцію, а натомість отримати нове чисте відро такої ж ємності. Вас чекають в суботу та неділю за адресою – вул Саперно-Слобідська, 25/4 з 10:00 до 15:30. Отримати тару можна вже з сьогоднішнього дня, 7 серпня. А відходи будуть прийматися з 15 серпня. Красиве відерце буде видаватися під заставну суму в 100 гривень, яку повернуть згодом.

Прийом сміття вартуватиме символічних коштів – 60 гривень. Ці гроші оплатять працю співробітника, який приводитиме брудні відра до нормального стану.

Як правильно сортувати сміття вам підкаже мобільний додаток BioBin. Він допомагає моніторити витрати на їжу та прокачати навички свідомого споживання і правильного поводження з харчовими відходами.

Будьте свідомими, і планета буде вами пишатися.

«Україна без сміття» — громадський проєкт, який обрав своєю ціллю принцип — «НУЛЬ ВІДХОДІВ» на звалищах. Сміття в жодному разі не повинне опинятися у довкіллі, тому УБС створює всі можливості для мінімізації утворення відходів, переробки, утилізації, компостування й апсайклінгу. Першими в Україні відкрили громадський простір для сортування — станцію NoWaste Recycling Station.

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