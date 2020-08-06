ТОП-3 кращих рецепта маски для обличчя на основі кефіру

Усі знають, що кисломолочні продукти чудово впливають на стан нашого організму: зміцнюють кістки, покращують обмін речовин тощо. Тому в раціоні кожної дівчини обов’язково мають бути йогурти, сир, кефір – ці продукти допоможуть тобі ставати гарнішою та здоровішою з кожним днем. А що ж робити, якщо ти ну просто терпіти не можеш усю цю корисну «кисломолочку»? Невже в будь-якому випадку доведеться силою запихатися ненависним сиром із кефіром? А от і ні! Виявляється, кефір можна не лише пити, а й використовувати як… маску для обличчя! Ми знайшли для тебе три найдієвіших рецепта масок з кефіру, тож записуй!

Кефірні маски для обличчя універсальні. Вони допомагають позбутися прищів та чорних точок, очищають, живлять і відбілюють шкіру. Головне – правильно вибрати кефір: дивись, щоб у його складі не було сухого молока, консервантів та іншої хімії.

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Перед тим як наносити маску, необхідно очистити обличчя лосьйоном або тоніком. Можна також розпарити шкіру, щоб пори розширилися, і засіб проник глибше.

Від жирного блиску

Володарям жирної шкіри впоратися із зайвим блиском допоможе маска з кефіру та курячих яєць. Білок одного яйця збий у піну, змішай із 3 ст. л. кислого кефіру і додай 1 ч. л. меду. Нанеси маску тонким шаром на шкіру і змий прохолодною водою через 15-20 хвилин. Постарайся не наносити косметику або крем відразу після цієї процедури: дай порам час звузитися максимально.

Від прищів

Позбутися висипань на лобі можна за допомогою маски з кефіру та дріжджів. 3 ст. л. кефіру змішай з 3 ст. л. дріжджів. В отриману суміш додай 1 ч. л. перекису водню і перемішай до однорідності.

Тонким шаром нанеси маску на шкіру і залиш на 15 хвилин. За цей час маска «схопиться», і ти зможеш зняти її як плівку. Після змий залишки засобу теплою водою.

Через 15 хвилин нанеси на шкіру зволожувальний крем, адже перекис може сильно пересушити шкіру! Не перестаратися: використовувати таку маску потрібно не частіше, ніж раз на місяць, щоб не викликати лущення шкіри.

Відбілювальна

Якщо в тебе нерівний колір обличчя, легка пігментація або ж залишаються неприємні сліди від акне, вирівняти тон шкіри тобі допоможе маска на основі кефіру з цілющими травами.

У невеликій каструльці змішай квітки шавлії, календули та ромашки по 1 ст. л. (Можна все придбати в аптеці) і залий їх 1 склянкою окропу. Дай відвару настоятися близько 40 хвилин.

Змішай 3 ст. л. кефіру, 4 ст. л. настою трав, 1 ст. л. борошна і 1 ч. л. меду. Ретельно (в ідеалі дерев’яною ложкою або лопаткою) перемішай суміш до отримання однорідної маси. Готову маску нанеси на обличчя товстим шаром на 15-20 хвилин і постарайся в цей час не розмовляти, не усміхатися, щоб засіб максимально рівномірно вкрив шкіру

Змий маску теплою водою і промокни шкіру м’яким рушником. Повторювати процедуру рекомендується не частіше двох разів на тиждень. Цього буде достатньо, щоб уже за місяць досягти бажаного результату!

Кефір – надзвичайно корисний продукт, тому використовувати його як головний інгредієнт у масці – чудове рішення. Він поєднується практично з усіма продуктами, які ми зазвичай використовуємо в масках, тому можеш сміливо скласти свій власний рецепт маски на основі кефіру і, наприклад, петрушки, або оливкової олії, або полуниці. Вибирай маску собі і своїй шкірі за смаком, і побачиш, кефір дуже скоро стане твоїм улюбленим б’юті-продуктом!

Фото: IStock