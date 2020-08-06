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ТОП-3 кращих рецепта маски для обличчя на основі кефіру

маска для лица из кефира

Усі знають, що кисломолочні продукти чудово впливають на стан нашого організму: зміцнюють кістки, покращують обмін речовин тощо. Тому в раціоні кожної дівчини обов’язково мають бути йогурти, сир, кефір – ці продукти допоможуть тобі ставати гарнішою та здоровішою з кожним днем. А що ж робити, якщо ти ну просто терпіти не можеш усю цю корисну «кисломолочку»? Невже в будь-якому випадку доведеться силою запихатися ненависним сиром із кефіром? А от і ні! Виявляється, кефір можна не лише пити, а й використовувати як… маску для обличчя! Ми знайшли для тебе три найдієвіших рецепта масок з кефіру, тож записуй!

Кефірні маски для обличчя універсальні. Вони допомагають позбутися прищів та чорних точок, очищають, живлять і відбілюють шкіру. Головне – правильно вибрати кефір: дивись, щоб у його складі не було сухого молока, консервантів та іншої хімії.

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Перед тим як наносити маску, необхідно очистити обличчя лосьйоном або тоніком. Можна також розпарити шкіру, щоб пори розширилися, і засіб проник глибше.

маска для лица из кефира

Від жирного блиску

Володарям жирної шкіри впоратися із зайвим блиском допоможе маска з кефіру та курячих яєць. Білок одного яйця збий у піну, змішай із 3 ст. л. кислого кефіру і додай 1 ч. л. меду. Нанеси маску тонким шаром на шкіру і змий прохолодною водою через 15-20 хвилин. Постарайся не наносити косметику або крем відразу після цієї процедури: дай порам час звузитися максимально.

Від прищів

Позбутися висипань на лобі можна за допомогою маски з кефіру та дріжджів. 3 ст. л. кефіру змішай з 3 ст. л. дріжджів. В отриману суміш додай 1 ч. л. перекису водню і перемішай до однорідності.

Тонким шаром нанеси маску на шкіру і залиш на 15 хвилин. За цей час маска «схопиться», і ти зможеш зняти її як плівку. Після змий залишки засобу теплою водою.

маска для лица из кефира

Через 15 хвилин нанеси на шкіру зволожувальний крем, адже перекис може сильно пересушити шкіру! Не перестаратися: використовувати таку маску потрібно не частіше, ніж раз на місяць, щоб не викликати лущення шкіри.

Відбілювальна

Якщо в тебе нерівний колір обличчя, легка пігментація або ж залишаються неприємні сліди від акне, вирівняти тон шкіри тобі допоможе маска на основі кефіру з цілющими травами.

У невеликій каструльці змішай квітки шавлії, календули та ромашки по 1 ст. л. (Можна все придбати в аптеці) і залий їх 1 склянкою окропу. Дай відвару настоятися близько 40 хвилин.

Змішай 3 ст. л. кефіру, 4 ст. л. настою трав, 1 ст. л. борошна і 1 ч. л. меду. Ретельно (в ідеалі дерев’яною ложкою або лопаткою) перемішай суміш до отримання однорідної маси. Готову маску нанеси на обличчя товстим шаром на 15-20 хвилин і постарайся в цей час не розмовляти, не усміхатися, щоб засіб максимально рівномірно вкрив шкіру

маска для лица из кефира

Змий маску теплою водою і промокни шкіру м’яким рушником. Повторювати процедуру рекомендується не частіше двох разів на тиждень. Цього буде достатньо, щоб уже за місяць досягти бажаного результату!

Кефір – надзвичайно корисний продукт, тому використовувати його як головний інгредієнт у масці – чудове рішення. Він поєднується практично з усіма продуктами, які ми зазвичай використовуємо в масках, тому можеш сміливо скласти свій власний рецепт маски на основі кефіру і, наприклад, петрушки, або оливкової олії, або полуниці. Вибирай маску собі і своїй шкірі за смаком, і побачиш, кефір дуже скоро стане твоїм улюбленим б’юті-продуктом!

Фото: IStock

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