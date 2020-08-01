Коронавірус загнав усіх на карантин. З кожним днем тебе все більше долають лінощі? Як підвищити мотивацію, щоб знайти сили для домашніх справ, самоосвіти, спорту та віддаленої роботи? Ми зібрали 5 дієвих порад, які знадобляться не тільки під час самоізоляції, а й для планування стратегічних життєвих цілей. Збережи матеріал у закладки, щоб не загубити.

Як підвищити мотивацію: топ-5 порад

Постав собі конкретну мету

Якщо перед очиме є мета, якої ти щиро прагнеш, то будь-які дії даватимуться легше. Щойно зрозумієш, заради чого працюєш, то вже не виникатиме бажання полежати. Щоб визначитися з метою, подумай про найуспішніший варіант себе. Яких навиків та знань тобі не вистачає для реалызації задуманого? Запиши план навчання чи практики, які допоможуть тобі перейти на щабель вище. Та зауваж, що тобі заважає досягти мети. Над цим теж треба попрацювати.

Знайди наставника

Якщо хочеш стати найкращим у чомусь, важливо знайти ментора, людину-профі з цього питання. Її біографія стане найкращим мотиватором, а поради й настанови допоможуть не збитися з правильного шляху. Проте пам’ятай, що час вносить свої корективи. Тому прокачатися у темі тобі допоможуть онлайн-курси, підбірки книг та тематичні ресурси.

Винагороджуй себе

Вигадай систему заохочень за кожне, навіть найменше, досягнення на шляху до поставленої мети. Якщо знатимеш про нагороду, то зробити будь-яку справу буде значно простіше і приємніше.

Як змусити себе зробити те, що не хочеться?

Дозволяй собі лінуватися

Інколи лінь є ознакою перевтоми. В такому випадку з нею не варто боротися. Потрібно, навпаки, лягти й полінуватися! Якщо ви спробуєте просто лежати і нічого більше не робити, зрозумієте, що довго так не витримаєте! А от якщо ви лінуєтеся і паралельно заглядаєте у Facebook або читаєте книгу, то вже не лінуєтеся, а просто ліниво проводите час. Тому лінуватися потрібно усвідомлено – це одне з правил подолання ліні та підвищення власної мотивації.

Читайте мотивуючі книжки

Психолог і експерт проекту «ПоLOVEинки» на Новому каналі Володимир Науменко склав список книг, які надихнули його на багато звершень. Можливо, вони подарують натхнення і вам.

Робін Шарма «Монах, який продав свій «феррарі», «Лідер без титулу», «Святий, Серфінгіст і Директор»

Браян Трейсі «Досягнення максимуму»

Тоні Роббінс «Розбуди в собі велетня»

Наполеон Гілл «Думай і багатій»

Річард Бах «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон»

Нік Вуйчич «Життя без кордонів»

Пауло Коельйо «Алхімік»

Джек Кенфілд «Курячий бульйон для душі»

Карантин хоч і обмежив пересування, та подарував нам час звернути увагу на себе. Давайте використаємо його із користю!

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