Карантин у Києві потихеньку слабшає. Уже відкрили столичні ресторани, фітнес-центри та кінотеатри. Які правила відвідування усіх цих місць варто дотримуватися, щоб уберегти себе від «корони»? Ми все дізналися і вже готові поділитися з тобою інформацією. Правила відвідування ресторанів, фітнес-центрів і кінотеатрів у Києві під час карантину і коронавірусу – далі в матеріалі

З 11 березня в Україні був оголошений жорсткий карантин. Практично всі розваги опинилися під забороною на 2 місяці. Але, завдяки дотриманню заходів безпеки, загроза поширення коронавірусу слабшає. Уже в травні була прийнята постанова Кабміну №343, яка дозволила працювати ресторанам у режимі «на виніс» і відкривати літні майданчики. Також відновили свою роботу сервіси побутової техніки, стоматології, салони краси та нотаріуси. Частина обмежень для населення та бізнесу була пом’якшена в рамках п’ятиетапного плану виходу з карантину.

Які симптоми у коронавірусу? Будь напоготові

На сьогоднішній день ситуація поліпшується. Кількість тих, хто одужав, стрімко зростає, а темп нових випадків захворювання істотно сповільнюється. При цьому слід пам’ятати про серйозність ситуації, що склалася, і підтримувати позитивну динаміку, не порушуючи заходів безпеки. Дуже важливо відповідально поводити себе під час поступового виходу з карантину.

Профілактика коронавірусу: заходи, щоб не заразитися

В Україні, за статистикою, Київ був головним осередком спалаху коронавірусу. Зараз же столиця, дотримуючись ряду жорстких обмежень, реанімується і поступово відновлює звичний темп життя. У Києві відкрилися ресторани, фітнес-центри та басейни. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 24 червня.

– Як ви знаєте, уряд дозволив, і влада, згідно з цим, видала розпорядження про відновлення роботи в столиці: ресторанів (без дитячих кімнат), кафе, басейнів – для індивідуальних тренувань. А також – проведення культурних і мистецьких заходів чисельністю до 10 осіб, – зазначив Кличко.

Коронавірус загнав на карантин? Які позитивні серіали подивитися

Кіноманів і театралів також можна порадувати! Тепер якісно відвести душу можна як і раніше. Кінотеатри та театри відновлюють свою роботу за умови дотримання усіх заходів безпеки. Незважаючи на значне послаблення карантинних обмежень, небезпека коронавірусу не зникає і так само залишається головною загрозою для всього світу.

– В разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ повернеться до обмежень, – підкреслив голова Києва. – Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися, дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті і в громадських місцях, дезінфектори, соціальна дистанція.

Допоможи лікарям у боротьбі з коронавірусом

Що потрібно пам’ятати?

носити маску в транспорті та людних місцях;

використовувати антисептики та дезінфектори;

ретельно мити руки більше 30 секунд;

дотримуватися соціальної дистанції у 1,5 метра;

міряти температуру і в разі підвищення – залишатися вдома, не піддаючи ризику оточуючих;

утриматися від масових заходів.

Фото: iStock

Попереджений – значить, озброєний. Дотримуйся елементарних заходів безпеки і #залишайсясвідомим.