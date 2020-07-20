Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, готуйтеся! За гороскопом на тиждень з 20 по 26 липня, життя представників цього знаку Зодіаку буде насиченим як ніколи. Тебе чекає декілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою і захоплювати гострим розумом! Є ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно вкаже потрібну людину.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, спрямуйте всі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Звичайно ж, це залежить тільки від тебе – «що посієш, те й пожнеш», як то кажуть. Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами та рішення власних завдань (навіть найдрібніших). Повір, твоє завзяття до роботи керівництво оцінить куди більше, ніж бажання допомогти ледачим колегам.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня для знаку Близнюки говорить: наша найбільша сила – доброта та ніжність нашого серця. У тебе достатньо цієї сили, користуйся нею! Якщо бачиш, що хтось потребує тебе, не проходь повз. Простягни руку допомоги, й тобі відплатять тим же!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня для знаку Рак попереджає: гарний час, щоб завершити старі справи. Цього тижня у тебе буде багато вільного часу, враховуючи, що зараз вся Україна знаходиться на карантині. Склади список завдань, які ти вже місяцями відкладаєш на потім. І у тебе відкриється нове дихання!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня для знаку Лев говорить: звертай увагу на дрібниці. Близьким так потрібна твоя увага. Від спілкування з рідними відчуєш прилив позитивної енергії та натхнення. Ти зміцниш свої погляди на життя та знайдеш можливість реалізувати задумане.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня для знаку Діва попереджає: досить піклуватися про всіх на світі, зверни увагу на себе! Можеш дозволити собі заслужений відпочинок. Якщо цього не зробиш, твій начальник добровільно сам дасть тобі відпустку. Зірки шепочуть, є всі шанси зустріти другу половинку. Включи свою «кицю-мацицю» та тримай спину рівно!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня для знаку Телец говорить: насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Зірки прогнозують приємні сюрпризи в особистому житті, які, на жаль, можуть негативно позначитися на ефективності твоєї роботи. Тобі необхідно знайти баланс.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня для знаку Скорпіон говорить: краса у всьому, але не всім дано це бачити. Зірки обіцяють переворот свідомості, зміну життєвих орієнтирів і поглядів на життя. Ти подивишся на все по-іншому, і це принесе гармонію. Але будь готова: цей процес може виявитися досить болючим.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня каже, що Стрільці можуть розраховувати на абсолютне перезавантаження. Ти будеш відчувати себе спокійно, розслаблено. Не читай новини з заголовками на кшталт «Людство вимирає! Все погано! Не врятується ніхто!» Нехай хоч Земля зупиниться, плюй на все. Приділи час собі: сходи до спа-салону, зроби манікюр і педикюр, купи нову сукню, про яку мрієш вже місяць. Ти це заслужила!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо вірити гороскопу на тиждень з 20 по 26 липня, Козерогів чекає просування кар’єрними сходами. На початку тижня керівництво може довірити тобі важливе завдання або масштабний проект. Якщо ти викладешся на 100 відсотків, отримаєш нову посаду та солідну надбавку до зарплатні. Щоранку складай план на день і чітко йому слідуй. Послідовність і виваженість – твої головні козирі в цей період.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії, час налагодити особисте життя! За гороскопом на тиждень з 20 по 26 липня, представники цього знаку Зодіаку ходитимуть по лезу ножа. Є ризик втратити кохану людину, тому досить цілодобово пропадати на роботі – приділи час своїй половинці. Можна влаштувати романтичне побачення, подарувати букет квітів або приготувати смачну вечерю… Друга половинка оцінить твої старання. Якщо ж ти самотня, час вирушити на пошуки кохання. Сайти знайомств – не найгірший варіант!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Будьте обережні, Риби! Гороскоп на тиждень з 20 по 26 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку несподівані завдання і проблеми. Так, всі твої плани можуть зруйнуватися в один день. Але не переймайся завчасно! З’явилася проблема – не панікуй, сядь і спокійно обміркуй можливі шляхи її вирішення. Не соромся просити про допомогу. Якщо ти виявиш гнучкість і зможеш впоратися зі своїми емоціями, вийдеш сухим з води.

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