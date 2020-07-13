Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Овен прогнозує кар’єрні злети. Найближчими днями тебе можуть підвищити або довірити важливе завдання, яке покаже, на що ти здатна. Якщо впораєшся, отримаєш все, про що мріяла.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Телець обіцяє пригоди на любовному фронті. Ти опинишся перед складним вибором, який вирішить все твоє подальше життя. Не схиб!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Близнюки говорить, що тобі необхідно ретельніше стежити за здоров’ям. Пройди повне медичне обстеження, пропий курс вітамінів – це допоможе уникнути багатьох захворювань.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Рак прогнозує поліпшення стосунків з рідними та друзями. Організуй сімейні посиденьки, приготуй смачну вечерю і збери всіх за одним столом. Вам всім це потрібно.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Лев обіцяє фінансовий злет. Ти знайдеш нове джерело прибутку або ж отримаєш премію на основній роботі. У будь-якому випадку, готуйся до зарахування на свій рахунок кругленької суми!

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Діва говорить, що тобі необхідно більш відповідально ставитися до своєї роботи. Ти ніяк не виділяєшся, час це змінити. Начальство має побачити весь твій потенціал.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Терези каже, що час перейти на новий щабель в романтичних стосунках. Ти знайшла свою людину – зроби все, щоб ніколи не зникала з твого життя. Запропонуй своїй половинці стати твоєю назавжди.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Скорпіон прогнозує успіхи на любовному фронті та в професійній сфері. Найближчими днями ти станеш справжнім щасливчиком. Головне – не зациклюватися на негативі, бо може злякати фортуну.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Стрілець обіцяє зустріч, яка змінить все твоє життя. Ти вже опустила руки й вирішила, що ніколи не знайдеш другу половинку? Даремно. Купідон вже прицілився, залишилося недовго.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Козеріг говорить про можливі проблеми зі здоров’ям. Однак нічого серйозного у тебе не виявлять. Легке запалення легень – максимум, який випаде на твою долю. Будь спокійна, зовсім скоро стан покращиться.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Водолій говорить, що всі проблеми, які оточували тебе раніше, знайдуть своє рішення. Ти звільнишся від непотрібних переживань, відчуєш полегшення. Як тільки це відбудеться, життя зміниться на краще.

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня для знаку Риби прогнозує великі кар’єрні злети. Днями начальство викличе тебе на килим і повідомить новину, яку ти чекала роками. Тебе чекає підвищення, і ти його заслужила. Пишайся.

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