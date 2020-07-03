Не вартно карантин сприймати як покарання. Адже у вас з’явилися нові можливості! Час зробити те, на що не вистачало часу. Наприклад, відвідати експозиції в найкрутіших музеях світу. І, так як ми всі в режимі #залишайсявдома, зробити це можна онлайн. Ми готові вам показати шлях до 10 найвідоміших музеїв світу прямо зараз! Квиток не потрібен 🙂

Клікай на назви музеїв і переходь за посиланнями: все активно!

Цей музей, звичайно ж, на першому місці! І якщо в реальному світі в Луврі можна заблукати, то у віртуальному ви зможете зазирнути в різні зали, побачити три повноцінні експозиції, деякі експонати і картини і навіть дізнатися про них детальну інформацію. Це не кажучи вже про те, що Google теж під рукою і часу у вас – скільки забажаєте!

Це унікальна можливість роздивитися фрески Сикстинської капели! У віртуальному турі вас ніхто не буде підганяти, поруч не буде сотень туристів з різних країн, а враження точно не зіпсує багатоголоса розмова гідів.

Цей музей – вже сам по собі витвір мистецтва, адже Далі брав безпосередню участь в його створенні. І хоча при віртуальній подорожі у вас не вийде зробити селфі на тлі відомої вежі «Галатеї», це відмінний шанс роздивитися зовсім близько більшу частину робіт майстра!

Цей музей, територіально розташований в Мадриді, входить до двадцятки найбільш відвідуваних музеїв світу. У колекції музею зберігаються одні з найбільших зібрань Босха, Веласкеса, Гойї, Мурільйо, Сурбарана і Ель Греко.

Це музей ще часто називають Державний музеєм в Амстердамі. І хоча на сайті немає віртуального туру в звичному його розумінні, практично всі експонати є на фото і їх можна роздивитись навіть краще, ніж на «живій» екскурсії.

У цьому музеї, який розташований також в Амстердамі, знаходиться найбільша колекція робіт Ван Гога. Тут також зберігаються і роботи інших художників, але через чутливість до світла дуже велику кількість картин рідко виставляють в зали. Зараз ви можете, переходячи по посиланнях на сайті музею, побачити навіть ті, які зазвичай сховані на складах.

Тизер екскурсії по цьому музею можна подивитися в невеликому відео.

Тут ви зможете побачити безліч творів мистецтв всесвітньо відомих творців. Картини, скульптури, предмети інтер’єру американських і європейських майстрів. На сайті доступний повноцінний онлайн-тур, під час якого ви побачите роботи Рембрандта, Моне, Ван Гога, да Вінчі, Енді Уорхола та інших.

Біля цього музею у Флоренції завжди черги, і зараз ви можете обійти їх та зазирнути до його великих віртуальних залів. На сайті музею – зручна онлайн-галерея, у якій можна зависнути надовго. Жодних квитків, тільки хороший інтернет!

View this post on Instagram A post shared by Gallerie degli Uffizi (@uffizigalleries) on Mar 1, 2020 at 1:35am PST

Це один з найбільших музеїв в світі! Але так як потрапити в Лондон і в звичайний час не так-то просто, то віртуальний тур по цьому музею завжди користується великим попитом. У них навіть є свій офіційний YouTube-канал, на якому залиті відео-екскурсії по різним експозиціям. Саме час подивитися!

Напевно, кожен мріє хоч раз потрапити в цей музей. І поки дістатися Нью-Йорка зовсім немає можливості, онлайн-екскурсія по залах, які звичайний відвідувач не встигне обійти і за кілька днів, це відмінна ідея. На сайті є не тільки віртуальний тур, а й багато знімків і роликів, на яких можна вивчити окремі твори мистецтва!

Не втрачайте часу, просто зараз переходьте за посиланнями і вирушайте на екскурсію в захоплюючий світ мистецтва. Доступ в інтернет – ваш квиток у всі музеї світу, а карантин – час, щоб подивитися максимум.

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