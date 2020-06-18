Невеликі лайфхаки, які допоможуть вам не потрапити в пастку шахраїв і купити фірмові кросівки

Зараз дедалі популярнішим стає інтернет-шопінг, адже це так зручно – робити покупки онлайн! Зручно і… небезпечно: купуючи товар через інтернет. практично неможливо перевірити його якість, і нерідкі випадки, коли на фото продавця – оригінал, а приходить підробка. Особливо часто стали підробляти кросівки відомих брендів – Adidas та Nike. Тому, замовляючи взуття через інтернет, важливо пам’ятати прості правила: не оплачувати товар заздалегідь, і при отриманні ретельно перевірити його – чи всі ознаки присутні.

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Утім, купуючи взуття навіть у фірмових офлайн-магазинах, варто перевірити якість, адже нечесні люди є скрізь, і навіть серед постачальників і продавців відомих спорт-бутиків.

Щоб ви могли легко і швидко відрізнити оригінальні Nike від підробки, ми зібрали всі дрібні деталі, написи, значки і «фішечки», які є в оригінальних моделей, і, швидше за все, будуть відсутні у «фейків» і «реплік».

Рівні шви, акуратні стрічки, які не перетинають написи і логотипи

Відсутність патьоків клею між підошвою і основою кросівка

Назва бренду пишеться капсом. Зверніть увагу також на те, як саме написаний фірмовий значок: R в маленькому кружечку має стояти праворуч від назви зверху і внизу над «комою» під правим краєм букви N.

На устілці є підтримка збоку і під п’ятою, вентиляційні отвори. На лицьовому і зворотному боках устілки – логотипи NIKE. По краях устілки повинні бути зигзагоподібні вирізи, які мінімізують ковзання.

Сама підошва має бути матова і злегка шорстка, тоді як у «реплік» вона найчастіше блищить.

Кросівки повинні бути упаковані у фірмову помаранчеву коробку з логотипом. Але й це не є гарантією оригінальності – часто шахраї скуповують коробки від оригіналів за копійки, щоб потім в них продавати підробки

Уважно вивчіть, яка країна-виробник зазначена. В оригіналів це Індонезія, В’єтнам та Китай.

На етикетці на коробці є код моделі і поруч тризначне позначення кольору – ці шифри мають збігатися з позначеннями на ярличку на внутрішньому боці язичка кросівка.

І ще одна суттєва відмінність – ціна! Вартість оригінальних кросівок Nike починається від 100 доларів, тоді як підробки можна купити і за 500 грн. Не ведіться на такі «акції» та «знижки», «ліквідації складів» тощо – це стовідсотковий обман!

Найкраще, вирушаючи в магазин або на пошту за замовленими кросівками, мати з собою знімок оригіналу з усіма найдрібнішими деталями, скачаний з офіційного сайту Nike – так ви точно не помилитеся!

Фото: IStock

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