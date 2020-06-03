Олег Кензов поділився простими рецептами корисної дитячої їжі нашвидкуруч

Ведучий «Кохання на виживання» (Новий канал) знає, наскільки важливо чоловіку вміти готувати. У Олега Кензова є донька від першого шлюбу Евеліна. Він часто забирає дитину в гості на вихідні й радує її корисними сніданками, на приготування яких витрачає не більше 15-ти хвилин. Якщо й вам ліньки готувати складні страви зранку, збережіть собі ці рецепти.

Сирний омлет

Вам знадобляться: півсклянки молока, 2-3 яйця, 100 г кисломолочного сиру.

Сир розімніть виделкою, щоб не було великих грудочок. Вбийте туди яйця і все перемішайте до однорідної маси. Влийте молоко, трохи посоліть і знову перемішайте. Змастіть розігріту сковороду маслом і влийте туди омлет. Його можна смажити як на вершковому маслі, так і на рослинній олії. Але на вершковому виходить смачніше. Омлет готується на маленькому вогні, накритий кришкою.

Сирні бутерброди

Вам знадобляться: батон або будь-який інший хліб за смаком, кисломолочний сир, 50 г холодної води, петрушка, зелена цибуля.

Сир розімніть виделкою, влийте туди трохи води і все перемішайте. Наріжте петрушку і зелену цибулю. Всипте зелень у сир і знову перемішайте. Посоліть масу за смаком. Намажте її на хліб і подавайте до ранкового чаю.

Фруктовий салат

Вам знадобляться: банани, яблука, полуниця і будь-які інші ягоди без кісточок, сік лимона, сирок.

Вибрані фрукти поріжте кубиками. Щоб яблуко і банан не потемніли, збризніть їх соком лимона. Дрібні ягоди можна додавати цілими, велику полуницю краще порізати на кілька частин. Заправте салат солодким сирком і подавайте на стіл.

Балувати смачними сніданками потрібно не лише дітей, а й другу половинку. Так би мовити, для профілактики кризи стосунків. Адже якщо над ними не працювати, вони перетворяться на справжнє екстремальне випробування, майже таке, як у «Коханні на виживання». Прем’єра реаліті – цієї осені на Новому каналі.

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