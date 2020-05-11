Молочне желе: рецепт приготування покроково
Як приготувати молочне желе? Швидко та просто! Рецепт приготування молочного желе покроково читай у нашому матеріалі
Будь-яка дівчина мріє про ідеальну фігуру. І не секрет, що солодощі – це перше, з чим доводиться розпрощатися в гонитві за пласким животом і стрункими ніжками.Спеціально для тебе ми знайшли ідеальний рецепт десерту, в якому мінімум калорій, і при цьому він неймовірно ніжний і смачний. Це – молочне желе!
Величезний плюс цієї страви в тому, що вона готується неймовірно швидко і не потребує якихось особливих зусиль або рідкісних інгредієнтів. Тож записуй рецепт!
Молочне желе: рецепт
Інгредієнти:
- 500 мл молока
- 100 мл води
- 3 ст.л. цукру
- 1 ст.л. желатину
- ванілін – за смаком
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Готуємо молочне желе покроково:
1. Спершу висип желатин у глибоку миску, залий кип’яченою водою кімнатної температури з розрахунку 1:8 і залиш набухати на півгодини.
2. У маленькій каструльці доведи молоко до кипіння. До речі, молоко цілком може бути 0% жирності, тоді наше желе вийти мінімально калорійним. У закипіле молоко засип цукор, і знову закип’яти.
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3. У набухлий желатин долий теплої води, постав на маленький вогонь і, ретельно помішуючи, розчини. Влий отриману суміш у молоко і перемішати до повної однорідності.
4. Коли наше желе охолоне, поклади в нього ванілін, проціди масу через сито, розлий у формочки (можна використовувати звичайні склянки!) і постав у холодильник для застигання.
5. Подавай молочне желе з фруктами, ягодами, варенням або шоколадом.
Смачного!
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