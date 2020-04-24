Запечена курка: дієтичний рецепт від «Ревізора Х»
Набридли банальні дієтичні страви? Тоді ловіть корисний рецепт від ведучої «Ревізора Х» на Новому каналі
Можна харчуватися здорово і смачно. Особливо коли під рукою є рецепт соковитої, як на грилі, і дієтичної, як при варінні, курочки від ведучої «Ревізора Х» на Новому каналі Юлії Панкової.
Цукерки «Рафаелло»: рецепт в домашніх умовах
Дієтична запечена курка: інгредієнти
- тушка курки,
- лимон,
- чебрець,
- сіль,
- перець.
Макарон: рецепт найсмачнішого десерту на Різдво від «Ревізора Х»
Готуємо дієтичну запечену курку покроково:
Етап 1
- Відріжте огузок і кінчики крил, розкрийте ніжки, щоб циркулювало повітря. Всередину можна покласти чебрець або лимон, попередньо покатавши його по столу і наколовши виделкою в кількох місцях;
- Натріть шкіру птиці вершковим маслом, посоліть, поперчіть і відправляйте її в розігріту до 90 градусів духовку. Там вона буде томитися кілька годин. Для курки 1,5-2 кг знадобиться 3-4 години. Стільки потрібно для того, щоб температура всередині найтовщої частини грудки досягла 60 градусів.
Оселедець під шубою: рецепт приготування покроково
Етап 2⠀
- Дістаньте курку з духовки й поставте охолоджуватися на решітці 30-45 хвилин, підставивши під неї тарілку. Після закінчення цього часу відправляйте тушку назад у духову шафу, розігріту до 230-240 градусів, на 5-10 хвилин, щоб курочка підрум’янилася;
– На перший погляд здається, що такий спосіб приготування непростий і вимагає багато часу, – розповідає ведуча Нового каналу, – Якщо розібратися, все значно простіше, ніж при звичайному способі запікання. Курку навіть поливати в духовці не треба. Всі ці три-чотири години вона стоїть там собі й нічого не вимагає. Якщо дуже хочеться, то можна поливати її соками, які зібралися в тарілці під час охолодження. Це лише 5-10 хвилин, коли вона буде рум’янитися в духовці.
Перед запіканням тушку можна витримати ніч у 8% соляному розчині. Це сприяє отриманню більш соковитого та ніжного м’яса. Якщо вирішите так зробити, перед приготуванням добре її промийте та висушіть.
Смачного!