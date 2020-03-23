Нещодавно у соціальних мережах та деяких ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що карантин через пандемію коронавірусу збираються продовжити до літа. Але Міністерство освіти і науки України заявило, що це все фейк. Також МОН наголосили, що про будь-яке продовження карантину повідомлять офіційно на сайтах державних органів.

«Ця інформація – неправда. Карантин в освітніх установах оголошений з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Це визначено відповідною постановою уряду. Окремо було оприлюднено і розіслано в усі освітні установи лист МОН. Якщо терміни карантину зміняться, це також буде визначено нормативно-правовим актом, який буде опублікований на сайті і в соцмережах міністерства», – йдеться в повідомленні Міносвіти.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин до літа не продовжили, але терміни його тривалості можуть збільшитися.

«Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації у сусідів, в країнах Євросоюзу і на території України. Всі заходи, які ми робимо, сьогодні ми робимо з превентивною метою. У той же час, ми не виключаємо запровадження заходів реагування в разі масового поширення захворюваності на території України», – сказав Віктор Ляшко.

Чи продовжать карантин в Україні через коронавірус, стане зрозуміло ближче до дати завершення чинного терміну карантину – після 3 квітня.

Фото: IStock

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