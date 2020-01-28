На порозі найситніше свято року Білого Металевого Пацюка – Масляна. Саме в цей час навіть завзяті ЗОЖниці готові відмовитися від правильного харчування і побалувати себе парою – трійкою апетитних млинців. Звичайно, зберегти фігуру в Масляний тиждень складно, але ми знайшли спосіб, як зробити ці калорійні ласощі більш корисним. Наш секретний інгредієнт – шпинат. Він містить велику кількість натуральних вітамінів і мінералів, які допоможуть твоєму травленню. Читай рецепт млинців зі шпинатом – в матеріалі!

Існує безліч рецептів млинців на будь-який смак. Медові, шоколадні, глазуровані… Вони не залишать байдужими навіть найвибагливіших ласунів! А от м’ясні, овочеві або класичні зі спеціями припадуть до смаку гурманам.

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Спеціально для тих, хто обожнює пробувати незвичайні смакові поєднання, ділимося рецептом млинців зі шпинатом. Готуються вони легко та швидко, а їхній смак зацінять усі твої гості. Навіть якщо серед них опиниться Моряк Папай!

Млинці зі шпинатом: інгредієнти для тіста

Шпинат – 1 пучок

Яйця – 2 шт

Борошно – 180 г

Молоко – 600 мл

Рослинна олія – 3 ст.л.

Цукор – 1 ст.л.

Сіль – за смаком.

Лайфхак: часникове пюре додасть пікантності млинцям зі шпинатом, а його приготування не займе багато часу.

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Млинці зі шпинатом: інгредієнти для соусу

Часник – 3 головки

Вершкове масло – 60 г

Молоко – 250 мл

Сіль, перець – за смаком.

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Готуємо млинці зі шпинатом покроково:

Рецепт млинців зі шпинатом: крок 1

Необхідно підготувати наш головний інгредієнт – шпинат. Якщо в тебе він у замороженому вигляді, дай йому час відтанути. Якщо свіжий, добре промий під проточною водою, прибери зайві стеблинки й провари в киплячій воді 15 секунд. Потім добре відіжми.

Рецепт млинців зі шпинатом: крок 2

Тепер подрібнюємо наші продукти. Ти можеш скористатися занурювальним або стаціонарним блендером. У чашу блендера відправляємо шпинат і яйця, добре подрібнюємо.

Рецепт млинців зі шпинатом: крок 3

У блендер до подрібнених яєць і шпинату додаємо цукор, молоко, просіяне борошно, і знову ретельно все збиваємо. Консистенція тіста повинна бути однорідною і рідкою, як на тонкі млинці.

Доливаємо рослинне масло, гарненько перемішуємо та залишаємо тісто відпочити на 10-15 хвилин. За цей час клейковина в муці розбухне й додасть млинцям особливу ніжність і легкість.

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Рецепт млинців зі шпинатом: крок 4

Переходимо до смаження млинців зі шпинатом. Сковороду змащуємо рослинним маслом і добре розігріваємо. Наливаємо ополоник тіста та швидкими рухами по колу розподіляємо майбутній млинець за формою. Потім перевертаємо млинець на іншу сторону й доводимо його до готовності.

Порада: вогонь повинен бути нижче середнього, щоб не сталося неприємних казусів.

Соус для млинців зі шпинатом: крок 1

1. Готуємо часникове пюре. Очищаємо часник, відправляємо варитися у киплячу воду на 2-3 хвилини;

2. У сковороді розтоплюємо 60 гр масла, додаємо часник і залишаємо нудитися на 20 хвилин. Часник має змінити колір на золотисто-коричневий;

3. Додаємо молоко, сіль, перець – і варимо, поки часник не стане м’яким.

Соус для млинців зі шпинатом: крок 2

Відправляємо отриману консистенцію у блендер і збиваємо до однорідної маси. Виходить ароматний і ніжний соус без часникового запаху.

Рецепт млинців зі шпинатом: подача

При подачі ти можеш експериментувати, як твоїй душі завгодно. Наприклад, на велике блюдо викладаємо стопку млинців, прикрашаємо їх листям шпинату й поруч накладаємо часникове пюре. Млинці особливо гарні, коли подаються з пилу-жару. Просто пальчики оближеш!

Приємного апетиту та веселої Масляної!

Фото: istock