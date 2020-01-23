Ламінування вій: що це, скільки коштує і як роблять процедуру

Що таке ламінування вій і навіщо взагалі потрібна така процедура? Як підготуватися до ламінування, що можна і чого не можна робити після процедури? Яка вартість ламінування вій в Україні? Читай в нашому матеріалі.

Кожна дівчина мріє прокидатися з ранку як у фільмах – з ідеальним макіяжем і акуратною укладкою. Та найчастіше виходить навпаки, і з ранку на тебе у дзеркалі дивиться трохи підпухла пандочка зі скуйовдженим волоссям. Як боротися з такою чудо-зачіскою стилісти вже придумали. Біозавивка або кератинове вирівнювання легко вирішують проблему з ранковою укладкою. Та і з макіяжем питання більш-менш зрозуміле: зараз можна і татуаж брів зробити, і вії наростити. А нещодавно з’явилася нова процедура, яка, за словами фахівців, зміцнює вії, при цьому надаючи їм яскравості та об’єму – ламінування!

Що таке ламінування вій?

Давайте розглянемо, що з собою насправді являє нова послуга салонів краси. Під час процедури кератинового ламінування на вії наноситься кілька спеціальних складів, які їх живлять, зміцнюють і додають колірний пігмент. Така процедура рекомендована для виснажених і пошкоджених вій, а також для тонких і ламких за своєю природою волосків.

Як роблять процедуру ламінування вій?

Спершу майстер видаляє з вій забруднення і залишки туші. Потім наносить зволожуючий захисний крем на повіки. Наступний етап: на валик, завдання якого – надати красивий вигин, укладаються вії. На них наносять спеціальну сироватку, що надає товщину і об’єм, і лише потім до неї додають кератин. Ламінування проводиться у п’ять етапів протягом півтори години, під час яких вам 5 разів наносять суміш.

Голлівудський секрет білосніжних зубів

У результаті вії виглядають доглянутими і акуратними! Ламінування захищає їх від ламкості та негативного впливу вітру й сонця, надає товщину кожному волоску, створюючи об’єм. Процедуру рекомендують повторювати не частіше двох разів на рік.

Давайте робити висновки. Ламінування – це процедура оздоровлення вій, тому розраховувати на ефект як від нарощування не варто. Так, вії стануть темнішими й густішими, але підфарбовувати їх тушшю доведеться, особливо якщо ти зібралася на якийсь важливий захід. Тож якщо твоя мета відновити ослаблені вії і надати їм товщину, тоді ламінування тобі підійде. Але якщо ти бажаєш отримати «голлівудські» вії – тоді краще вибирай нарощування, ефект значно помітніший.

Скільки коштує ламінування вій?

Вартість на ламінування варіюється в середньому від 600 до 1000 грн.

Якщо ж ти хочеш зміцнити свої вії, а процедура ламінування здається тобі сумнівною, скористайся касторовою олією. Цей простий рецепт знайомий нашим мамам і бабусям: нанеси пару крапель олії на щіточку і розчеши вії. Ефект з’явиться вже через тиждень, якщо повторювати ритуал щодня!

Фото: pixabay.com