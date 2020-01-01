Попереджений – значить, озброєний! Ми вже підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. Вони вже чекають на тебе на сторінках Нового каналу, щоб розповісти про те, як пройде наступний рік – рік Білого Металевого Пацюка. А зараз читай наш гороскоп на перший тиждень 2020 для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували на найближчі сім днів

Гороскоп на перший тиждень 2020: Овен (21 березня – 20 квітня)

Людина, яка радіє щастю інших людей, завжди буде щасливою і сама. Гороскоп на перший тиждень 2020 року говорить, що тебе чекає багато позитивних новин і перспективних знайомств. Головна запорука твого успіху – стосунки з оточуючими. Будь відкритою, чесною і щирою! Тільки так ти притягнеш у своє життя удачу.

Гороскоп на перший тиждень 2020: Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки підготували для тебе неймовірно успішні та сповнені щастям дні! Гороскоп на перший тиждень 2020 року обіцяє, що фортуна супроводжуватиме тебе в усіх починаннях. Головне – пам’ятай: коли ти прокидаєшся вранці в поганому настрої, десь в світі нудьгує один мопс. Посміхнись! І Всесвіт посміхнеться у відповідь!

Гороскоп на перший тиждень 2020: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не треба боятися змін у своєму житті – частіше за все вони з’являються в той момент, коли вони необхідні! Гороскоп на перший тиждень 2020 року прогнозує деякі труднощі в робочій сфері. Але не засмучуйся! Все це тільки для того, щоб ти змогла в повній мірі проявити свій потенціал. Уже до середини наступного тижня тебе чекає запаморочливий кар’єрний злет!

Гороскоп на перший тиждень 2020: Рак (22 червня – 22 липня)

Те, що ти шукаєш усе життя, може бути ближче, ніж ти думаєш. Гороскоп на перший тиждень 2020 року буквально кричить: «Зупинись! Озирнись на всі боки! Не прогав своє щастя!» Якщо довіришся порадам зірок і звернеш увагу на те, що дійсно важливе, знайдеш щастя в особистому житті – справжнісіньке, щире, чисте кохання.

Гороскоп на перший тиждень 2020: Лев (23 липня – 22 серпня)

2020 рік почнеться для тебе найкращим чином! У тебе буде вдосталь часу, щоб відпочити та відновити сили перед новим робочим «забігом». Зірки обіцяють фінансове благополуччя, гармонію в особистому житті й повне взаєморозуміння з оточуючими. Гороскоп на перший тиждень 2020 року радить: «Не соромся своїх почуттів і бажань. Іншого життя для них більше не буде!»

Гороскоп на перший тиждень 2020: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Найбільша перемога – перемога над своїм негативним мисленням. Повторюй собі цю фразу, як мантру, кожен день по декілька разів. Гороскоп на перший тиждень 2020 року говорить, що успіх стане твоїм вірним супутником і найкращим другом – якщо ти зможеш змінити своє мислення і почнеш акцентувати увагу тільки на позитиві. Все в твоїх руках!

Гороскоп на перший тиждень 2020: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Кохання – це коли ти даєш людині свободу вибору, а він обирає тебе. І в найближчі сім днів ти зрозумієш це, як ніхто інший! Гороскоп на перший тиждень 2020 року обіцяє гармонію у стосунках, повне взаєморозуміння з партнером, відсутність сварок і конфліктів. Ти по-новому подивишся на свою другу половинку. І, можливо, наважишся на серйозний крок…

Гороскоп на перший тиждень 2020: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Якщо тобі складно, це означає, що ти рухаєшся у правильному напрямку! Згадуй про це, коли відчуваєш, що сили на межі. Так, найближчі сім днів можуть пройти не так, як ти запланувала. Але все тільки на краще! Гороскоп на перший тиждень 2020 року обіцяє, що труднощі, з якими ти зіткнешся, стануть хорошим трампліном для запаморочливого кар’єрного злету!

Гороскоп на перший тиждень 2020: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Не дивися в минуле – ти там вже була й все бачила, йди вперед, там буде цікавіше. Гороскоп на перший тиждень 2020 року обіцяє, що всі дванадцять місяців пройдуть так само, як ти проведеш ці сім днів. Тому все в твоїх руках! Радій, танцюй, наважуйся на божевільні вчинки, знайомся з новими людьми!

Гороскоп на перший тиждень 2020: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Оптимізм – це віра, яка призводить до досягнення мети. Ця фраза повинна стати твоїм життєвим кредо! Гороскоп на перший тиждень 2020 року говорить, що найближчі сім днів пройдуть насичено та як ніколи цікаво. Ти легко сходитимешся з людьми і зачаровуватимеш їх, ти ж неймовірно харизматична особистість! До речі, зірки можуть звести тебе з коханням усього твого життя. Будь готова!

Гороскоп на перший тиждень 2020: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Від душі посміятися і досхочу виспатися – ось найкращі ліки від будь-якої проблеми! Гороскоп на перший тиждень 2020 року обіцяє тобі успіхи в усіх сферах, починаючи з роботи й закінчуючи любовними справами. Головний секрет успіху – твоє ставлення до всього, що відбувається навколо. Якщо радітимеш і не засмучуватимешся через дрібниці – життя стане яскравим, як небо в ясний сонячний день!

Гороскоп на перший тиждень 2020: Риби (19 лютого – 20 березня)

Тебе чекає неймовірно позитивний та плідний період! Гороскоп на перший тиждень 2020 року говорить, що ти кайфуватимеш від того, як багато важливих завдань ти встигла вирішити до вихідних. Начальство натішитися не зможе твоєму професіоналізму, й найближчим часом віддячить солідною премією або заповітним підвищенням. Ти будеш справжньою зіркою!

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