Гороскоп на сьогодні – 16 вересень 2019, ми підготували по карті Королева Кубків. До яких подій готуватися, і як краще провести цей день? Сподіваємося, наш гороскоп на сьогодні зорієнтує тебе в багатьох питаннях

Сьогодні при ворожінні нам випала карта Королева Кубків. Вона символізує стихію води, тонкість почуттів, готовність до самопожертв, образне мислення, пошук внутрішнього я, цілющу силу.

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Робота

Під впливом карти Королева Кубків в робочій сфері в тебе почнеться період спокою, очікування, визначення. Ти нарешті усвідомиш своє справжнє покликання – і, цілком можливо, зміниш рід професійної діяльності.

Особисте життя

В любовних справах можна розраховувати на сприятливі зміни. Ти відчуєш повну близькість з партнером, розкриєш своє серце, довіришся йому цілком і повністю. Подібні почуття давно не опановували тобою.

Свідомість

На рівні свідомості тебе чекає приплив натхнення, творчого польоту думки, нестандартних ідей… Карта Королева Кубків допоможе тобі зрозуміти саму себе, примиритися з внутрішніми демонами й впустити світло в душу.

Фото: Pinterest

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