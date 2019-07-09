Гороскоп на сьогодні – 9 липня 2019, ми підготували по карті Місяць. До яких подій готуватися, та як краще провести цей день? Сподіваємося, наш гороскоп на сьогодні зорієнтує тебе в багатьох питаннях

Сьогодні при ворожінні нам випала карта Місяць, яка відкриває двері в таємничий світ душі, мрій та сновидінь. У цієї карти є дві сторони – світла та темна. Одна символізує романтичність, мрійливість, живу уяву та фантазію. Інша ж говорить про страхи, невпевненість, упередження та кошмари.

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Робота

Через вплив карти Місяць сьогоднішній день у плані роботи буде не з легких. Ти відчуватимеш себе розгубленою, навіть в якомусь сенсі загубленою. На голову впадуть багато дрібних (і не дуже) справ, і робочий графік щільнітиме буквально на очах. Якщо ти не зможеш правильно розставити пріоритети та визначити, які завдання необхідно зробити терміново, а які можна відкласти, є ймовірність, що у тебе просто «поїде дах».

Особисте життя

На любовному фронті на тебе чекають справжні пригоди! Тому навіть не думай після роботи (або навчання) відразу йти додому. Вирушай на прогулянку з друзями – сходи з ними в парк, пообідай в улюбленій кав’ярні, відвідай нову виставку. Саме сьогодні ти можеш зустріти людину, з якою незабаром створиш міцний союз.

Свідомість

На рівні свідомості карта Місяць говорить про невпевненість у завтрашньому дні, в своїх здібностях і знаннях. Тобто, в твоїй голові роїтимуться думки, що тебе можуть звільнити найближчим часом, ти не можеш здати важливий іспит або успішно пройти співбесіду. Від цих страхів просто так не втекти, в боротьбі з ними тобі необхідна допомога фахівця. Доведеться серйозно попрацювати над собою, розкласти думки в голові по поличках, зрозуміти, в чому криється корінь проблем, і позбутися від нього. Повір у свої сили, й у тебе все вийде!

Фото: Pinterest

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