Фантомна сирена: як перестати чути звук сирен

Наталя Єжова пояснила, чому в голові гудуть сирени, навіть коли їх немає, і як цього позбутися

Кількість днів війни збільшується, а число загроз удару з повітря не зменшується. Сирени повітряної тривоги гудуть щодня. Хтось до них звик, а хтось чує навіть тоді, коли їх насправді немає. Це синдром фантомної сирени. Що це, і як його побороти, розповіла психологиня та ведуча проекту «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова.

– Людина, яка переживає стрес, викликаний загрозою життю, може переживати ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), – каже психологиня. – Один з його симптомів – перепроживання. Це коли людина знову проживає певний стан під дією тригера. Щоразу, коли вона чує сирену, виникає той стрес, який призводить до ПТСР. У головному мозку зв’язок автоматичний: сирена – це стрес. Згодом щоразу, коли людина переживатиме стрес через будь-які інші чинники, вона автоматично може чути сирену. Також будь-який інший звук перетворюється на тригер. Цей тригер викликає тривогу і страх, що зараз впаде ракета. А це що? Сирена. Таким чином вона починає лунати у вашій голові.

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Як позбутися синдрому фантомної сирени?