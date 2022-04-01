Новий канал>Екси>Новини

Як побороти синдром фантомної сирени: поради психолога

Фантомна сирена: як перестати чути звук сирен

Наталя Єжова пояснила, чому в голові гудуть сирени, навіть коли їх немає, і як цього позбутися

Кількість днів війни збільшується, а число загроз удару з повітря не зменшується. Сирени повітряної тривоги гудуть щодня. Хтось до них звик, а хтось чує навіть тоді, коли їх насправді немає. Це синдром фантомної сирени. Що це, і як його побороти, розповіла психологиня та ведуча проекту «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова.

Фантомна сирена: як перестати чути звук сирен

– Людина, яка переживає стрес, викликаний загрозою життю, може переживати ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), – каже психологиня. – Один з його симптомів – перепроживання. Це коли людина знову проживає певний стан під дією тригера. Щоразу, коли вона чує сирену, виникає той стрес, який призводить до ПТСР. У головному мозку зв’язок автоматичний: сирена – це стрес. Згодом щоразу, коли людина переживатиме стрес через будь-які інші чинники, вона автоматично може чути сирену. Також будь-який інший звук перетворюється на тригер. Цей тригер викликає тривогу і страх, що зараз впаде ракета. А це що? Сирена. Таким чином вона починає лунати у вашій голові.

Панічна атака: що це, симптоми, як усунути. Поради психолога

ПТСР головна хвороба війни: що це і як із цим впоратися розповіла психолог

Як позбутися синдрому фантомної сирени?

  1. Проговоріть вголос, що чуєте сирену. Скажіть про це родичам, друзям, будь-кому, хто поруч. Поділіться своїм переживанням.
  2. Проговоріть свої емоції. «Мені страшно», «Я злюся», – не бійтеся зізнатися. Намагайтеся відчути в організмі цей стан. Відчути, де в тілі стиснулося чи заболіло в той момент.
  3. Ведіть щоденник. Коли емоції накопичуються, то виникає більша вірогідність стресу, а, відповідно, і сирен у вашій голові. Викладання своїх думок і переживань на папір допоможе «заземлитися». Вивільнити емоції з організму – означає стабілізувати свій загальний стан.
  4. Не ізолюйтеся. Дуже важливо бути з людьми, спілкуватись, обмінюватися переживаннями, ділитись інформацією. Коли залишаєтесь наодинці, то є більша вірогідність накопичити ті стресові емоції.
  5. Це нормально! Зрозумійте, що ви такий не один, що ви не зійшли з глузду. Синдром фантомної сирени справді існує, і він лікується. Це точно не назавжди! Зверніться по допомогу до психолога, не соромтеся. Це не щось дивне, а просто захисна реакція організму.

новости новости 2022 новости нк рекомендації эксы
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь