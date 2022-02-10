Помінятися з друзями квартирами та приготувати сніданок у білизні: ідеальний День святого Валентина від сексолога

Психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси», яке показував Новий канал, Наталя Єжова дала топ-3 поради, як влаштувати незабутнє побачення в День закоханих

На календарі – 11 лютого, а це означає, що до найромантичнішого свята року залишилося три дні. Впевнені, що більшість закоханих вже активно готуються до нього, але поради спеціалістів зайвими ніколи не будуть. Особливо якщо вони перевірені на власному досвіді.

– Ми з чоловіком розписалися у День святого Валентина. Це сталося одразу після ранкового побачення, яке я організувала, – розповідає психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталя Єжова. – Хочу поділитися трьома лайфхаками, які спричинили фурор і відправили мене до РАГСу (сміється). Неважливо, скільки це буде коштувати. Важливо, як ви це презентуєте.

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Топ-3 лайфхаки ідеального побачення в День святого Валентина від Наталі Єжової.

Організуйте місце-сюрприз

– Не спішіть говорити, що це дорого. Не обов’язково орендувати номер у готелі, – зазначає Єжова. – Можна, наприклад, попросити подругу чи брата «звільнити» квартиру на 2-3 годинки. Або ж помінятися помешканнями з друзями для нових відчуттів. Чим класне місце-сюрприз? Від емоцій здивування й неочікуваності з’являється сильне збудження. А ще це 100% запам’ятовується. Також відіграє свою роль те, що ви приховуєте локацію і ставите обмеження в часі. Якщо напишете партнеру: «Я запрошую тебе на сніданок за такою адресою. У нас буде лише дві години», він одразу переживе вибух особливих емоцій. Нами завжди рухає інтерес.

Смачно нагодуйте

– Я знаю, що багато людей звикли на свята ходити в ресторан або замовляти доставку додому. Але в цьому випадку важливо готувати власними руками, – каже Наталя. – Якщо ви поїхали в нове місце та можете приготувати їжу при своєму партнері чи разом з ним, буде дуже класно. Якщо можливості немає, підготуйте закуски заздалегідь. Але зробіть це самостійно і з любов’ю. Що кулінарити? Це може бути яєчня у вигляді серця, пиріг із червоними фруктами та ягодами, сирники, фруктова нарізка з горіхами та шоколадним фондю. Готувати раджу у гарній білизні чи фартушку (навіть на голе тіло). Долучайте до процесу свого партнера, спробуйте перетворити все на прелюдію, грайтеся з їжею, годуйте одне одного. Наповнюйте все коханням! До речі, нагадаю про продукти, які піднімають лібідо в чоловіків: пісне м’ясо, горіхи, молочка, апельсини, банани та темний шоколад. Копчена, смажена та гостра їжа спрацює навпаки.

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Проявіть турботу

– Презентуйте партнеру щось таке, що дасть відчуття особливості моменту. Індивідуальність – головний критерій для подарунка в День святого Валентина, – радить психологиня. – В мене це був халат із написом. Серед поширених варіантів: записник, ручка, прикраси з ініціалами вашого коханого або з чимось, що притаманне саме йому. Має виникнути розуміння, що ви не просто «відкупились», а вклали в подарунок фантазію, енергію та час.

Наталя Єжова запевняє: якщо ви дотримаєтеся всіх порад, то вас чекатиме незабутній інтим.

– Бажаю всім парам або ж тим, хто лише на стадії зародження стосунків, пережити неймовірні емоції 14 лютого. Кохання вам! – з усмішкою підсумувала Наталя Єжова.