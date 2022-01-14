Коли зникають «метелики в животі» – це погано? Пояснює психолог

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, чи минає кохання зі згасанням пристрасті

Як співається в одній пісні, «бабочки в моем животе – это любовь к тебе». Саме так багато підлітків, а часом і дорослі люди описують свої почуття до іншої людини. Та чи означає це, що коли через якийсь період часу ти не відчуваєш цих метеликів, то кохання минуло? Адже якщо так думати, то жодні стосунки довго не протягнуть. Може, тоді це було зовсім не кохання?

Перше кохання – що потрібно знати батькам підлітка? Поради психолога

У цій темі треба розібратися, особливо це важливо для підлітків, які лише починають закохуватися та зустрічатися, як в українському фільмі «Стоп-Земля» режисерки Катерини Горностай, який вийде в прокат уже 20 січня. Що ж означає «метелики в животі»? І що відбувається, коли вони зникають? Відповідь на це запитання знає ведуча та психологиня реаліті «Екси» (Новий канал) Наталія Єжова.

– «Метелики в животі» – почуття закоханості, збудження, задоволення, радості, щастя. Це саме те відчуття, яке живе з нами близько трьох років у стосунках. Фактично, «метелики в животі» – це коктейль з гормонів. Адреналін приводить у стан збудження та бажання взаємодіяти з людиною, серотонін приносить задоволення від спілкування, дофамін дає розслаблення та насолоду від того, що відбувається. На жаль, згодом ці гормони зменшують свою дію і здається, що «метелики в животі» пропадають. Але насправді вони можуть зникнути, а можуть трансформуватися у щось стабільніше й міцніше. Тоді вступають у дію інші гормони – окситоцин та вазопресин, які відповідають за прихильність, ніжність та довіру до партнера. Тому важливо за період «метеликів» вибудувати стосунки так, щоб вони переросли в цю фазу, – розповіла Наталія Єжова.

Дивіться український фільм «Стоп-Земля» у кіно вже з 20 січня!