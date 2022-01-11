«Я не могла дихати»: ведуча Нового каналу мало не потонула на Маврикії

Наталя Єжова розповіла деталі страшної пригоди під час відпочинку з сім’єю

Ведуча реаліті «Екси» (Новий канал), психологиня та сексологиня Наталя Єжова проводить Новорічні та Різдвяні свята з сім’єю на острові Маврикій. Родина любить поєднувати лінивий відпочинок на березі океану з активними розвагами. Оскільки займаються серфінгом у Києві, то не могли не спробувати цей вид спорту й під час подорожі.

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– Той ранок починався яскраво. Ми вирішили поїхати покататися на серфах на Манаву – одну з найскладніших хвиль на Маврикії, – каже ведуча Нового каналу. – Спочатку потренувались на березі, згадали навички. Я перебувала в приємному очікуванні, оскільки мала зустрітись зі справжніми океанічними хвилями. Хвилювалася через те, що ми взяли дошки для катання в місцевих. Вони мені здалися не дуже стійкими та маленькими, я вчилася кататися на більших.

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Першою приборкувати хвилі пішла донька чоловіка Єжової Карина. Дівчинка швидко повернулась на човен, оскільки зізналася, що це дуже страшно. Хвилі виявились занадто великими і тягнули під воду.

– Усі думали, що вона жартує, аж до того моменту, як кататись пішла я, – ділиться Наталя. – І мало не потонула! П’ять хвиль накрили мене зверху. Дуже злякалася, бо не могла дихати. Моєї підготовки не було достатньо для Манави, тож почалася паніка. Я якось відстебнула серф і поплила до човна.

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Коли шок минув, зреагувало тіло Наталі Єжової.

– У мене піднялася температура 39,6 градусів. Я відчувала затиски у діафрагмі, боліли всі м’язи, – зізнається вона. – Та зрештою все налагодилося, ніхто не постраждав. Але хочу сказати, що хвилі здалеку здаються дуже простими. А коли потрапляєш в них, розумієш, що вони вищі за тебе. Ще й закручуються! Найстрашніше, що люди на човні думають, що ти розважаєшся, кричиш та пищиш від задоволення. Здалеку неможливо розчути крики про допомогу. Тож завжди перевіряйте і розпитуйте, на які хвилі йдете кататися. Реально оцінюйте свій рівень підготовки. Підбирайте костюм за розміром та бережіть себе!

Реаліті «Екси» з ведучими Наталею Єжовою та Олександром Педаном дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу!