Пишіть wish-листи: новорічні лайфхаки для батьків від Олександра Педана

Окрім Дня святого Миколая, Нового року та Різдва сім’я ведучого Нового каналу відзначатиме ще й п’ятиріччя сина Маріка

Ідеально підібрати подарунки для дітей на Різдвяні свята – ще те завдання для всіх батьків. В улюбленого ведучого Нового каналу Олександра Педана, татуся 16-річної Лєри та чотирирічного Маріка ще більша відповідальність, оскільки 26 грудня їхня родина відзначатиме важливе свято – день народження сина. Малому виповниться п’ять років. Дата серйозна, тож подарунки і святкування мають бути відповідні.

– Маріку дуже пощастило. Він «зірвав куш», – сміється ведучий реаліті «Екси» та Improv Live Show. – Спочатку День святого Миколая, потім день народження, Новий рік і Різдво. Він дуже відповідальний хлопець, всім пише wish-листи (листи з побажаннями і варіантами подарунків – прим. ред.). Крута тема! Ми зробили розсилку друзям, і вони нам були дуже вдячні. Це раціонально. Навіщо купувати те, чим дитина не буде гратися, або те, що вже є? Листа Діду Морозу Марік теж писатиме. Ну, точніше, ми писатимемо разом, і він щось там намалює. До речі, кумедно, що син цього року «розвів» нас на ще один подарунок, бо сказав: «Я напишу листа Діду Морозу, але буде ще один секретний подарунок від батьків». Одне з побажань малого – це Lego, яке ми складаємо разом. У своєму дитинстві я міг про цей конструктор лише мріяти, а тепер «відриваюся» з сином.

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День народження Маріка сім’я Педанів святкуватиме протягом кількох днів.

– Найголовніше свято буде з розвагами для дітей. Враховуючи те, що син ходить на танці, то може бути ще міні-дискотека, – каже Олександр. – Його день народження – класний привід побачитись з друзями і кумами. Оскільки я останні три місяці випав з життя з такою кількістю зйомок і роботи, хочеться провести час з ними. За цим пильнує дружина, за що їй дуже вдячний. Плануємо святкувати день народження малого у різних компаніях три-чотири дні. Я спочатку злякався, а потім зрозумів, що це крута можливість. Зараз катастрофічно бракує часу.

Фінальний, 15-й епізод реаліті про стосунки та правила життя «Екси» дивіться вже завтра, 21 грудня, о 19:00 на Новому каналі!