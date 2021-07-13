Як провести дитячі канікули без ґаджетів: поради психолога

Співведуча реаліті «Екси», яке восени покаже Новий канал, Наталя Єжова пояснила алгоритм дій для батьків

Літо у самому розпалі. Одна з найбільших проблем батьків: діти «не вилазять» з ґаджетів. Як це побороти, та якими мають бути справжні канікули, розповіла психологиня та ведуча реаліті «Екси» Наталя Єжова.

– Для початку давайте розберемося, чому діти сидять у ґаджетах? – говорить експертка. – По-перше, вони не мають чогось цікавішого. Техніка, ігри та все інше викликають у них більший інтерес, ніж власне життя. По-друге, не можуть показати свої емоції у сім’ї чи компанії, бо вважають це небезпечним. Тож ховаються від прояву себе у ґаджетах. Скажімо, відволікаються.

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Найперший крок, який мають зробити всі батьки напередодні літа – знайти для дитини щось цікавіше за ґаджет. Дитячий табір чи будь-які рухливі заняття – гра у баскетбол, катання на роликах, плавання. Можна провести аналогію, що це та ж гра, що і в телефоні, але тут головним героєм є дитина, а не вигаданий персонаж.

– Часто питають, чи забирати ґаджети в дитини, – каже Наталя. – Це, звісно, можливо. Але ми живемо у світі, де діти, переписуючись, зідзвонюючись чи граючи в ігри підтримують соціальний зв’язок. Тож забрати ґаджет на все літо я не раджу. Варто зробити його дозованим. Наприклад, налагодити графік: 1-2 години перед екраном на добу. Дитина має чітко це розуміти, аби відчувати в цей час свободу дій із ґаджетом, а потім вже не відволікатися на нього.

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Психологиня каже, що найбільш перевірений спосіб побороти проблему – зробити канікули максимально різноманітними.

– Коли дитина сидить вдома й нічого не робить, їй стає нудно, тож вона бере до рук ґаджети. Якщо канікули розплановані, то такої проблеми не має бути, – каже Єжова. – Дитячий табір, змагання, відпочинок у бабусі за містом, подорожі з рідними – варіантів безліч. На будь-який смак та фінансовий діапазон. Головне – правильно спланувати літо, щоб було цікаво саме дитині. Дуже важливо обговорити з нею плани, щоб це було не примусово, а за бажанням. Неважливо, скільки людині років, нами завжди керує інтерес. Емоція зацікавленості має бути обов’язково присутня і у вашої дитини.

Реаліті «Екси», де Наталя Єжова є експерткою та співведучою, Новий канал покаже вже цієї осені!