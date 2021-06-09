Як визначити і що робити, аби позбутися токсичних друзів?

Психологиня та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова дала кілька дієвих порад

9 червня у світі відзначають Міжнародний день друзів. Ми звикли, що без них неможливо уявити свого життя. Та лише у тих випадках, коли такі взаємини відкриті та щирі, а не токсичні. Виявляється, цей термін можна застосувати у контексті не лише романтичних стосунків, а й дружніх.

– Токсичні друзі – це люди, які лише скиглять та жаліються. Після спілкування з ними в нас погане самопочуття та пригнічений настрій, – пояснює психологиня та ведуча реаліті «Екси», що показує Новий канал, Наталя Єжова. – Це все можна легко відслідковувати після зустрічей. Якщо у вас упадок сил, небажання працювати, думки лише про цю людину, то це таки токсичний співрозмовник.

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За словами експертки, ви одразу можете навіть не помітити, що щось не так. Під час розмови зазвичай здається, що все чудово. Та насправді люди такого типу користуються вашим настроєм.

– Токсичні друзі викликають ваші яскраві емоції, щоб потім живитися ними, – говорить Наталя Єжова. – Таких людей потрібно фільтрувати. Насправді, їх навіть і друзями не можна називати. Це, швидше, люди-вампіри, які «випивають» вашу енергію. Пам’ятайте, що в уявну кімнату може увійти лише п’ять найближчих людей. Якщо ви впускаєте п’ятьох токсичних друзів, то і середнє арифметичне за всіма аспектами (гроші, емоції, здоров’я) буде таким самим – неприємним і токсичним. Завжди обирайте себе – фільтруйте друзів за своїм станом.

Третій сезон реаліті «Екси» стартує вже цієї осені. Стежте за новинами, аби не пропустити гарячу прем’єру на Новому каналі.