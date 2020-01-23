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Олександр Педан побував на острові вічної весни

Ведучий Нового каналу розповів про мандрівку на португальську Мадейру

Мало не всі ведучі Нового каналу розпочали 2020-й рік з подорожей. Для мандрівок обрали дуже різні напрямки – Юлія Панкова («Ревизіор Х») разом із чоловіком відвідала гірськолижний курорт в Австрії, Олена Філонова («Ревізор Х») – Німеччину, Сергій Нікітюк («Топ-модель по-українськи») – Ісландію та Великобританію, Олена-Крістіна Лебідь («Аферисти в сітях») – Кубу. Список можна продовжувати, але ми зупинимось на ведучому реаліті «Екси». В січні Олександр Педан вирішив показати дружині та друзям свою улюблену Португалію.

– Португалія мені подобається за те, що вона не така пафосна, як сусідня Іспанія, – каже він. – І ціни, порівняно з іншими європейськими країнами, не так кусаються. А ще – за океан і надзвичайно смачні морепродукти.

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Першу зупинку компанія зробила у місті Порто, а звідти вирушила на острів Мадейра.

– П’ять років тому я вже бував на Мадейрі, але тоді літав заради серфінгу, – розповідає ведучий Нового каналу. – Зараз же був сімейний відпочинок. Ми орендувати авто та об’їздили весь острів. І найекстремальніше, що в нас було, це трекінг (пішохідна прогулянка – прим. ред.) довжиною у 3,5 км (усміхається). Дуже рекомендую. Ти гуляєш близько 3,5-4 годин і споглядаєш краєвиди, при цьому бачиш острів з обох боків.

Мадейру, розповідає Олександр Педан, називають островом вічної весни. Температура повітря там коливається від 22 до 28 градусів. А ще на острові дуже зелено, і росте багато овочів і фруктів.

– На Мадейру не летять задля пляжного відпочинку, – каже Олександр Педан. – Тому що острів знаходиться в океані, і купатися будь-де там небезпечно. На Мадейру летять заради фантастичної природи. Там хочеться зупинитися і просто насолоджуватися життям. Будете на острові – обов’язково візьміть в оренду авто. Ми заплатили 25 євро за 5 днів. Так ви краще познайомитеся з островом.

А поки Олександр Педан уже збирається в наступну подорож, триває пошук нових учасників «Ексів». Зйомка третього сезону запланована на весну цього року.

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