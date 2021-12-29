«Це був шик і вищий клас!»: як Сергій Притула колядував в дитинстві

Ведучий шоу Нового каналу «Діти проти зірок» та «Хто зверху?» поділився теплими спогадами про зимові канікули у бабусі та дідуся в селі

«Дитинство без гаджетів» – це, напевно, страшний сон дітей сьогодення. Водночас – це солодкі спогади дорослих! Зимові канікули та святкові миттєвості свого дитинства пригадав ведучий шоу «Діти проти зірок» та «Хто зверху?», які показує Новий канал, Сергій Притула.

– Якщо говорити про 80-ті, то це, дійсно, було дитинство без гаджетів. Ними і не пахло. Приставка Dendy чи тетріс вважались вершиною науково-технічого прогресу, – з посмішкою згадує ведучий Нового каналу. – Під час зимових канікул і цього не було, тому що вони проходили в селі у бабусі з дідусем. Там розваги трішки відрізнялись від тих, якими їх бачить сучасне покоління дітей. Як багато снігу в селі, то спочатку треба було його порозкидати, щоб можна було ходити. Це вже непогана розвага! І ніякого примусу. Швидше, сприймалось, як «челендж». Ще у нас був ставок, який достатньо добре промерзав. Ми брали з хлопцями лопати, розчищали від снігу площу десь 10×20 чи 20×25, брали ковзани і ключки та грали в хокей. Зі снігу ліпили не тільки сніговиків, а справжні снігові фортеці. Потім всі ділились на дві команди і штурмували снігові будівлі опонентів.

Колядування на Різдво – особливий ритуал. У Сергія Притули ще й була «прихована зброя».

– На Різдво треба було з колядками обходити все село, для того, щоб впевнено крокувати у Новий рік, не просячи в мами з татом кишенькових грошей, – розповідає він. – Коли я пішов в музичну школу на клас акордеону, то це була взагалі тотальна перевага над іншими групами колядників. Усі просто співали, а ми це робили під супровід акордеону. То був шик і вищий клас!

Водночас, ведучий Нового каналу переконаний, що такий ритм і формат зимових канікул для сучасних дітей не підійде.

– Справедливості заради, я не вважаю, що те, як ми проводили новорічні та різдвяні свята, потрібно якось проектувати на своїх дітей, – каже Сергій. – Ми говоримо про абсолютно різні епохи. Це два зовсім різні світи в прямому і переносному сенсі.

Дивіться шоу «Діти проти зірок» з Сергієм Притулою вже сьогодні, 29 грудня, о 19:00 на Новому каналі! А розважальне шоу «Хто зверху?» вмикайте у четвер.