«Давай загостримо!»: Наталка Денисенко згадала, як грала стриптизерку в серіалі

За лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) українська акторка розповіла про своє незвичне хобі

Завжди цікаво дізнаватися подробиці з особистого життя знаменитостей. Про приховані таланти та вміння зірки українського шоубізу розповідають на шоу Нового каналу «Діти проти зірок». Акторка Наталка Денисенко зізналася, що має незвичне хобі – танці на пілоні.

– Це моя пристрасть! – каже вона. – В дитинстві займалась танцями. Мені здавалося, що я танцюю, як богиня. А коли передивилася фотографії у дорослому віці, то зрозуміла, що ні. Така там недолуга (сміється). Я не гнучка від природи. Та через артистизм мені давали сольні партії.

Певний час акторка активно займалася фітнесом. Але раптом побачила хореографію у стилі pole dance і вирішила, що хоче спробувати.

– Мене вразило, як це гарно і сексуально, – зізнається Денисенко. – Вперше прийшовши на заняття, зрозуміла, що буде надзвичайно важко! Щоб з’явився результат, треба багато працювати. А в мене, на жаль, не виходить регулярно займатися. І я обрала цей стиль танцю як хобі. Вже кілька років хоч раз на тиждень намагаюсь потрапити на тренування. Коли насичений знімальний період, то рідше, звісно, але я дуже стараюся. Найважче даються трюки догори дригом. В момент «вниз головою» я не розумію, що відбувається. Але пишаюся, що навчилася їх робити.

Навички у pole dance допомагають і в роботі.

– Якось знімалась в серіалі, де моїй героїні треба було працювати офіціанткою у стриптиз-клубі, – згадує Наталка. – Режисерка знала про моє захоплення і запропонувала: «Наталко, давай загостримо! Нехай вона буде не офіціанткою, а стриптизеркою. Це буде вау!» І ми справді це зняли.

Шоу «Діти проти зірок» дивіться щосереди о 19:00 на Новому каналі!