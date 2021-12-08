Страуси, собаки та театр тіней: що цікавого буде в 11 випуску шоу «Діти проти зірок» 3 сезон

Грандіозна прем’єра на Новому каналі! В ефірі стартував третій сезон ігрового шоу «Діти проти зірок», а сьогодні, 8 грудня, о 19:00 ви побачите вже одинадцятий випуск

Талановиті діти з усієї України знову змагаються з зірками вітчизняного шоу-бізнесу! У кожному випуску дві команди з трьох учасників визначають, хто талановитіший, кмітливіший, розумніший та прудкіший. За підрахунком балів та правильністю виконання завдань слідкує суддя – штучний інтелект Мегамозок. А ведучий шоу Сергій Притула підбадьорює учасників.

У одинадцятому випуску з дітьми позмагається дуже цікава команда! Музикант, співак – Євген Галич, призер міських змагань в шашки, шашкіст у третьому поколінні, актор – Ельдар Кабіров, танцівниця та хореографка – Альона Шоптенко. Всі вони точно зроблять шоу у студії!

Які ж таланти продемонструють зірки? Наприклад, Альона Шоптенко опfнувала нову справу та талант спеціально для участі в шоу. Вона навчилась майстерності театру тіней. Завдяки своїй професійності у хореографії це було для неї не складно. Але розслаблятись не варто! Адже її суперниця – одна з наймолодших учасниць театру тіней «Verba» – Марія Головач (10 років). Щоб визначити, хто з них краще знає свою справу, редактори шоу придумали дещо дуже цікаве. Потрібно буде відтворювати певні фігури з екрану руками, а потім й усі тілом, швидше за суперника. Завдання будуть неймовірно складними, але й страшенно гарними! А ще, в студії з’являться страуси та собаки…

– Маша, я тобі бажаю удачі! Але все ж сподіваюсь на свою перемогу, – прокоментувала Олена Шоптенко.

Хто ж переміг? Досвід чи юність? Обов’язково дивіться одинадцятий випуск шоу та дізнаєтеся про все самі.

Дивіться одинадцятий випуск шоу «Діти проти зірок» уже сьогодні, 8 грудня, о 19:00 на Новому каналі. Буде по-справжньому цікаво.