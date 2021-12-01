Гречку не потрібно варити, а огірки можна їсти з молоком: Женя Клопотенко розвінчав популярні міфи

Відомий кухар та ресторатор прокоментував кулінарні стереотипи, в які вірять українці

Дуже часто люди стають заручниками міфів, і це стосується усіх сфер життя. Розвінчати деякі популярні кулінарні помилки українців допоміг шеф-кухар та ресторатор Женя Клопотенко за лаштунками шоу «Діти проти зірок», яке Новий канал показує щосереди.

Міф №1: огірки з молоком

— Кажуть, що не можна їсти солоні огірки з молоком. Але це брехня! Один із традиційних способів сквашування молока — кинути в нього квашений огірок, щоб вийшов кефір, — зазначив Клопотенко.

Міф №2: і риба, і м’ясо

— Багато хто вважає, що не можна їсти солодке разом із солоним, а м’ясо з рибою. І це також міф. Колись чумаки возили сіль і поміж мішками клали рибу. Коли зупинялися десь, діставали її та їли разом із м’ясом. Це було абсолютно нормально, – розповів Женя.

Міф №3: варена гречка

— Гречку не треба варити. Її можна просто залити гарячою водою. Крупу збирають, потім пропарюють – це означає, що вона готується на пару. Потім її висушують, щоб не псувалася. Тобто, за фактом, коричнева гречка в пачках, яку продають у магазинах, уже готова, — пояснив кухар Новому каналу.

Міф №4: корисність бульйонів

— Бульйон, якщо він не овочевий, шкідливий. У ньому є лише желатин і немає жодної користі. Коли ми їмо бульйон і заїдаємо його хлібом з вершковим маслом — це вдвічі шкідливіше, — сказав Клопотенко.

Міф №5: варені овочі

— Буряк не обов’язково варити, його можна їсти сирим. Як і картоплю. Кукурудзу, до речі, варити теж не обов’язково – вона солодка і прекрасна навіть у сирому вигляді, – порекомендував ресторатор.

Які ще таланти, окрім кулінарного, має Євген Клопотенко, дізнаєтеся вже в середу, 1 грудня, о 19:00 у свіжому випуску шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі!