Анна Різатдінова – про дитячі комплекси: «Просила Господа подовжити мені ноги»

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро згадала про в’їдливі зауваження тренерів щодо її зовнішності

Сьогодні о 19:00 у шоу «Діти проти зірок» Новий канал покаже, як граційно виконує гімнастичні елементи Анна Різатдінова. Здається, зробити елемент будь-якої складності для неї простіше простого. Але за легкістю стоїть наполеглива праця та тривалі тренування. А іноді й дошкульні зауваження, з якими стикаються гімнастки.

– Найбільше запам’ятала негатив щодо моїх ніг, мовляв, вони криві та короткі. З такими в гімнастиці я нічого не досягну, – розповідає Ганна. – У дитинстві в особистому щоденнику просила Господа подовжити мені ноги. Я все пропускаю через себе. Було важко знайти сили, щоб продовжувати займатися далі. Тепер роблять компліменти з приводу ніг, і мені це дивно чути.

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Анна Різатдінова має свою школу художньої гімнастики, де вона використовує інший підхід до навчання майбутніх чемпіонок.

– Будь-який професійний спорт передбачає суворе ставлення. Я не знаю жодного виду спорту, де постійно гладили б по головці, і все було м’яко та лояльно. Але я вважаю, що дітей не можна ранити морально, – ділиться Ганна. – Коли дитина лише починає займатися, її не можна пресингувати, говорячи: «Ти товста, негарна, в тебе не ті ноги, широкі плечі…» Це все переростає у комплекси. Звісно, коли ти йдеш до Олімпійських висот, потрібно вимагати максимум, щоб спортсмен працював за межами своїх можливостей. А в дитинстві заняття мають бути в радість.

Яких висот Анна досягне у батлі з гімнастики в шоу «Діти проти зірок» – дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.