Dj NANA – про життя з Русланом Квінтою: «Я тричі передумала»

Артистка розповіла про найкращі подарунки для та від коханого

Не секрет, що серце Dj NANA (Анастасії Кумейко) зайняте. Його заполонив відомий композитор Руслан Квінта. Пара давно живе разом, але не забуває підтримувати іскру в стосунках. Яким чином – Анастасія Кумейко розповіла Новому каналу за лаштунками шоу «Діти проти зірок»

– Я не затята поціновувачка романтики, хоча, коли дивлюсь сльозливі мелодрами, думаю: «А чого в мене так не було?» Та й Руслан не з таких людей, які роблять романтичні вчинки, – зізнається артистка. – Але кожного ранку я прокидаюсь, а Руслан будить мене, тримаючи склянку з теплою водою з лимоном. Він знає, що я її п’ю щоранку. Розповідаю і розумію, що наше побутове життя – насправді суцільна романтика.

Закохані люблять побалувати одне одного подарунками.

– На день народження подарувала йому політ у вертольоті, – згадує Dj NANA. – Хотіла зробити такий подарунок, коли ми були в Америці. Але не встигла. В день народження ми облетіли навколо Києва і за його межами. Він був такий щасливий! Заради таких емоцій хочеться робити ще більше.

Найдорожчий подарунок від Руслана теж стосувався неба.

– Якось я натякнула, що дуже боюся висоти, і єдиний варіант побороти цей страх – стрибок з парашутом, – розповідає артистка Новому каналу. – Руслан має за плечима біля двох тисяч стрибків! У звичайний день він відвіз мене на аеродром. Думала, мені зараз покажуть, як стрибають парашутисти. А мене почали інструктувати. Дивлюся на Руслана, а він мені показує «клас». Довелося стрибнути. Він дуже хвилювався, тому що був сильний вітер, літак дуже довго злітав, я тричі передумала, доки ми піднімалися на висоту чотири тисячі метрів.

Але таки стрибнула. Зі страхом висоти Dj NANA працювала минулого року в шоу «Діти проти зірок», показуючи трюки на дроті. Цього року вона демонструвала свої музичні вміння. Як це було – можна побачити на сайті Нового каналу.

Які уміння покажуть інші зірки – дивіться всією сім’єю щосереди в шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.