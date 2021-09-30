«Паскудили лише на моє ліжко»: чому солістку «KAZKA» не люблять коти

Олександра Зарицька розповіла про витівки свого собаки

Солістка гурту «KAZKA» Олександра Зарицька мешкає у заміському маєтку разом зі своїми домашніми улюбленцями. Співачка вже має трьох собак, а от котам у її будинку ніколи не бути.

– Собаки – це велика частка моєї душі, моя любов, – розповідає Олександра за лаштунками шоу «Діти проти зірок» (Новий канал). – Не здивуюсь, якщо в майбутньому їх буде ще більше. А от коти мене не дуже люблять. Я б сказала, що ненавидять, і це перевірено часом. У нас колись були котики, які пісяли тільки на моє ліжко.

Французький бульдог Еффі, коли була маленькою, теж бешкетувала. Та через велику любов до песика Саша пробачала всі її витівки.

– Еффі у нас принцеса, – каже співачка. – Вона спить, де їй заманеться, та їсть лише те, що хоче. Коли їй було півроку, вона прогризла мій матрац наскрізь. Я прийшла пізно додому, а Еффі чекала, щоб похвалитись своєю витівкою. Вона запихала морду в дірку й демонструвала, як легко вона в неї пролазить (усміхається). Її це виселило, а от мені було не до сміху. Згодом довелося замінити два матраци.

У зв’язку з вшановуванням жертв трагедії у Бабиному Яру випуск за 29 вересня «Діти проти зірок» перенесено на наступний тиждень. Вмикайте шоу «Діти проти зірок» 6 жовтня о 19:00 на Новому каналі