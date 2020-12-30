Сергій Притула про найжахливіше святкування Нового року: «Пропонували побити Діда Мороза»

Ведучий шоу «Діти проти зірок» та «Де логіка?» згадав романтику 90-х

Якщо вірити народній прикметі, то як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш, І добре, коли вона не справджується. Бо не завжди вдається в ніч з 31 грудня на 1 січня опинитися в душевній компанії. Інколи не щастить вдало відсвяткувати і знаменитостям. Новий канал дізнався у ведучого шоу «Діти проти зірок» Сергія Притули про найпровальніше застілля.

– За 39 Нових років, які я зустрів, жахливим був один. Добре його пам’ятаю. Це було ще за студентських часів, – згадує він. – Тоді я виявляв симпатію до однієї дівчини, і вона мене запросила до себе зустріти Новий рік. Подумав, що це прояв взаємної симпатії. Взяв шампанське та квіти, одягнув шапку Діда Мороза і весь такий натхненний поїхав до неї. Коли приїхав, виявилося, що в неї на хаті гуляла компанія друзів. Серед них було багато парубків, для яких я був чужаком.

Ведучий вирішив усе ж лишитися на святкуванні.

– Гуляли ми в одному з «цікавих» районів Тернополя, сповненого «романтикою» 90-х, – продовжує Сергій. – Доки компанія була тверезою – ще так сяк. Але потім дехто почав пропонувати «дати звізди Діду Морозу». Почувався не в своїй тарілці і терпів це все лише заради дівчини – дуже хотів, аби вона була до мене прихильною. В ту ніч відчував такі неприємні емоції. А той рік, на відміну від його святкування, виявився непоганим.

Сподіваємося, і наступний рік виявиться для ведучого крутим. Адже Сергій Притула закінчує його в компанії зірок і талановитих школярів у шоу «Діти проти зірок». Чим вони дивуватимуть – дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.

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