Так актор «Вар’яти-шоу» пожартував стосовно збірки ліричних пісень, що в нього назбиралися

У середу о 19:00 на Новому каналі відбудеться запекле змагання у шоу «Діти проти зірок»! На ігровому ринзі з надзвичайно талановитими дітьми зустрінуться експерт реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк, актор «Вар’яти-шоу» Володимир Жогло та акторка Dizel Studio Вікторія Булітко. Суперники не зважатимуть ані на статус, ані на вік одне одного і підуть на все, аби вибороти перемогу для своєї команди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За лаштунками шоу Володимир Жогло розповів, що заради мети інколи йшов на дещо дивні вчинки. Задовго до одруження він, щоб вразити дівчину, написав і заспівав їй серенаду. Його не зупинило те, що вона жила… на 8-му поверсі.

– Було таке, що я робив щось дурнувате, щоб отримати бажане, – зізнався Жогло. – Колись співав серенаду дівчині, яка жила на 8-му поверсі. Прийшов із квітами і заспівав пісню, що написав сам. Поки вона спускалася сходами, бо ліфт не працював, співав її мамі, яка була вдома. Потім бачу – дуже замріяна молода жінка з дитиною дивиться з балкону третього поверху. Я заспівав їй пісню Скрябіна «Спи собі сама». Вирішив, що то буде доречно (сміється) Це був дуже дивний, але дуже приємний досвід. До слова, стосовно серенад було дуже смішне. Один хлопець попросив мене написати пісню для його дівчини, щоб вони помирилися. І вони помирилися, і пісня хороша вийшла. Оскільки була написана не одна серенада, а вони ж іменні, думав випустити збірку, яка називається «Моя колишня». Головне, щоб не було пісні з іменем, яке носить моя жінка…

Під час розмови у Володимира ще був настрій жартувати. Та під час індивідуального батлу він зник. Напруження було страшенне. У якій категорії змагався Жогло та чи переміг – дивіться у шоу «Діти проти зірок» у середу о 19:00 на Новому каналі.

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