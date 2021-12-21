як зустрічає Новий рік родина Андрія Бєднякова

Ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) поділився новорічними традиціями

Святкувати Новий рік вдома біля ялинки чи в теплих краях з фруктами? Ведучий другого сезону шоу Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков має різний досвід, тож розповів, що йому більше до душі.

– Моя донька завжди пише листа Діду Морозу та святому Миколаю, – розповідає Андрій про шестирічну Ксенію. – Минулого року вона хотіла на море, і Дід Мороз виконав її бажання. Дозволив донечці ще взяти з собою маму з татом. Ми вперше зустрічали Новий рік у теплих краях, але я сказав, що це було, напевно, востаннє. Новий рік для мене – це олів’є, «шуба», крабовий салат. Все з дитинства, і я не можу без цих традицій, сумую за ними.

Андрій Бєдняков став ведучим шоу «Де логіка?» на Новому каналі

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Звісно, новорічні традиції у родині телеведучого салатами не обмежуються:

– Ми обов’язково прикрашаємо ялинку, вішаємо гірлянди. Але буває так, що помилуємося цією красою два дні, потім летимо кудись, а коли повертаємося, ялинка вже обсипалася, – з усмішкою каже Бєдняков. – Та загалом атмосфера свята в нас завжди присутня, бо хочеться, щоб донька запам’ятала такі моменти.

Другий сезон інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже у 2022 році!