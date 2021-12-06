Позитив – про особисте життя після розлучення

Під час зйомок шоу Нового каналу «Де логіка?» Олексій Завгородній відверто розповів, чи самотньо йому

Новина про те, що Позитив (Олексій Завгородній) розлучається з дружиною після восьми років шлюбу, вразила фанатів артиста. Що відбувається в його особистому житті зараз?

– На побачення я не ходжу. Зараз дуже зайнятий роботою над собою та своїм сольним альбомом, – зізнається Позитив за лаштунками шоу Нового каналу «Де логіка?» – Можу сказати, що в мене побачення з музикою та зі студією. Звісно, якщо хтось мене запросить, то із задоволенням піду. Але зараз мені не самотньо, не погано, я точно не в активному пошуку. Просто почуваюся комфортно і поринув у творчість. Це плюс після розлучення: ти можеш зайнятися собою. У стосунках ділиш і час, і енергію 50 на 50. А тепер дещо інакше.

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Водночас Позитив відкритий до нових знайомств.

– Завжди готовий! Це буде важко, звісно, бо я складний чоловік, – каже він. – У принципі, з усіма творчими людьми нелегко. Але завжди відкритий для спілкування.

Другий сезон інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим дивіться вже у 2022 році на Новому каналі!